dolenjska

Najbolj zlato je bilo pleteno srce Simone Janc

17.2.2025 | 12:00 | Besedilo in foto: L. Markelj

Prečna - Peka domačega kruha v krušnih pečeh tudi danes ni zgolj preteklost, kar dokazuje tradicionalno ocenjevanje pletenic v Prečni, kjer skrbijo, da bogata tradicija peke in krašenja belega kruha za posebne priložnosti ne bi šla v pozabo.

Simona Janc je na tekmovanju pletenic sodelovala že večkrat, a tako zlata kot letos še ni bila.

V prostorih krajevnega doma je bila včeraj spet na ogled razstava pletenic pridnih žena in mož, pa tudi kar nekaj mladih, ki so svoje lepe in slastne izdelke prinesli v oceno na že 15. državno in 18. regijsko razstavo in ocenjevanje pletenic. Organiziralo ga je Društvo kmečkih žena Novo mesto v sodelovanju z Kmetijsko gozdarskim zavodom Novo mesto, Zvezo kmetic Slovenije in TD Straža.

Odziv je bil dober, v oceno so prejeli kar 52 pletenic, od katerih jih je 24 doseglo zlato priznanje, 20 srebrno, 6 je bilo bronastih in dve zahvali. Skoraj polovica jih je bila v obliki srca – morda pa je to tudi odraz nedavnega Valentinovega, praznika zaljubljencev. Kakorkoli že, prav vse pletenice so pridne roke pripravile z ljubeznijo in občutkom za tradicijo.

Simona Janc bila presrečna

Zmagovalki sta čestitali tudi dr. Vida Čadonič Špelič (na levi) in Štefka Vidic (na desni).

Najbolje od vseh sodelujočih se je odrezala Simona Janc iz Vavte vasi, članica Društva podeželskih žena Dolenjskega Toplice. Za svojo »zlato« pletenico je prejela skoraj vse točke (29,7) in bila prijetno presenečena.

»Res sem srečna. Na tekmovanju v Prečni sem sodelovala že večkrat in prejela tudi že eno zlato priznanje za srce, a nikoli še ni bila ocena tako visoka. Očitno vaja dela mojstra in sem vedno boljša,« se nasmeje srečna Simona, ki ima že od nekdaj veliko veselje do peke, zlasti do peciva iz kvašenega testa, pa tudi drobnega peciva se pogosto loti. V svoji družini pa je najbolj znana po izvrstnih kremnih rezinah.

Da se je tokrat odločila za peko pletenice v obliki srca ni naključje, saj je z njo te dni že razveselila svojega najstarejšega vnuka Valentina ob godu. Bil je presenečen in vesel, pa se je babi hitro odločila in spekla še eno srce za Prečno. Kot pove zmagovalka, pletenico speče iz 60 dekagramov kvalitetne mehke bele moke, ki jo prej preseje, kocke kvasa, ter dveh jajc, 10 dag masla, 6 dag mletega sladkorja, enega vanilin sladkorja, doda še zamašek ruma in limonino lupinico za okus in vonj.

Zmagovalka Simona Janc (druga z leve), na njeni desni Boštjan Primc iz Straže, na Jančevi levi Jože Senegačnik iz Škofljice, ter na skrajni desni Štefka Vidic, vsi so prejeli zlata priznanja v različnih kategorijah.

»Vse sestavine si pripravim že dan prej na kuhinjski pult, da je enako toplo. Tako me je učila mama. Seveda narediti pletenico ni tako enostavno, kako pripraviti enake svaljke ipd., tako da je bila tu pomembna kaka učna ura z Dani Parkelj, ki sem ji hvaležna in je tudi danes prejela zlato priznanje,« pove Simona Janc, ki je svoje pleteno srce okrasila z okraski iz slanega testa. To je pika na i vsake pletenice. Prihodnje leto obljublja, da na razstavo in tekmovanje pride z vnukom Valentinom.

Pletenice vsako leto boljše in lepše

Valerija Poreber, predsednica dveh strokovnih komisij

Kot je povedala predsednica dveh strokovnih ocenjevalnih komisij Valerija Poreber, so pletenice vsako leto boljše in lepše.

»Izdelki so zelo kvalitetni in lepo oblikovani, estetski videz je na visokem nivoju. Zaznali smo le, da nekateri ne uporabljajo naravne arome, ampak esence, kar se pozna zlasti pri okusu. Tudi zato prav nobena pletenica ni dosegla vseh točk,« je povedala Poreber, ki si želi, da se znanja peke tradicionalne pletenice prenaša na mladi rod. Po navadi se jih je pripravljalo za porodnice, za krst, za godovanja… »Nekoč je bilo to boljše kruhovo testo, ki pa smo ga sedaj zelo nadgradili,« še doda.

Pletenice so sodelujoči prinesli tako iz domačih dolenjskih krajev kot tudi iz okolice Ljubljane in drugod. Razveseljivo je, da je tudi vse več moških, ki se odloči za peko pletenice – iz Dola pri Ljubljani so npr. sodelovali kar trije bratje Lunar in vsi so s svojo pletenico dosegli zlato priznanje.

Pletenica dobila mesto, ki si ga zasluži

Štefka Vidic, dolgoletna predsednica Društva kmečkih žena Novo mesto, tudi večkratna dobitnica največjega števila točko za pletenico, je zadovoljna, da je bil odziv tudi tokrat dober. Vsem se je zahvalila za čudovite pletenice in povedala, da so v društvu zadovoljni, da so prav vsako leto bližje cilju, ki so si ga zadali pred 18 leti.

Nastopila je pevska zasedba z zanimivim imenom Pletenice.

»Obudila se je bogata dediščina naših babic in prenesla so se znanja umetnosti pletenja in harmonija dobrega okusa. S to prireditvijo smo dosegli to in še več, kar nam je bil na začetku cilj. Pletenica je zopet prišla na mesto, ki si ga ta umetnina zasluži. Hvala vsem, ki svoje dragoceno znanje delite z drugimi. Le tako naprej, kajti mojster, ki ne nauči vajenca in ne izda skrivnosti, ima mrtvo znanje,« je poudarila. Zahvalila se je vsem pridnim članicam društva, ter mestni občini ter straški občini za finančno podporo.

Pletenice so simbol povezanosti in sodelovanja

Nežika Režek, podpredsednica Zveze kmetic Slovenije

Zbrane so nagovorili: dr. Vida Čadonič Špelič, poslanka v DZ RS in predsednico Odbora za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki je obljubila nadaljnjo podporo slovenskemu kmetu in podeželju; podžupan Mestne občine Novo mesto Peter Kostrevc; podpredsednica Zveze kmetice Slovenije Nežika Režek, ki je razstavo pletenic označila za poklon našim prednikom; ter vodja Oddelka za kmetijsko svetovanje na KGZ Novo mesto mag. Zdenka Kramar, ki je obljubila društvu nadaljnjo podporo zavoda. Vsi so čestitali sodelujočim za čudovite izdelke.

S svojimi slikami se je v Prečni predstavila

Na prireditvi, ki jo je simpatično povezovala Tatjana Kmetič Škof, koordinatorica za kmečko družino in dopolnilno dejavnost na KGZ Novo mesto, so za vzdušje poskrbeli ljudski pevci Vaški zvon iz Prečne, pevska zasedba Pletenice in otroci.

Za umetniške užitke pa je poskrbela Martina Kopina, čanica DKŽ Novo mesto in Likovnega kulturnega društva Mavrica Novo mesto, ki se je predstavila z likovnimi izdelki.

Dosežke vseh sodelujočih boste našli v galeriji.

‹ nazaj