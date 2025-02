dolenjska

Odprtih ostaja veliko vprašanj

17.2.2025 | 08:40 | M. Žnidaršič

Odlok o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju Mestne občine Novo mesto prestal prvo obravnavo – Delež ločeno zbranih frakcij lani močno pod slovenskim povprečjem – Prehod na individualen sistem zbiranja po mnenju Bojana Kekca nujen

Novo mesto - Največ razprave na četrtkovi seji občinskega sveta je bila po pričakovanju deležna točka o predlogu novega odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki na območju mestne občine, ki bo zagotovil tudi ustrezno pravno podlago za prehod iz obstoječega integralnega na individualni način zbiranja komunalnih odpadkov. V prvi obravnavi so ga kljub številnim vprašanjem svetnikov z večino glasov tudi sprejeli.

Bojan Kekec, direktor Komunale Novo mesto

Uvodna beseda je pripadla direktorju novomeške Komunale Bojanu Kekcu, sicer tudi mestnemu svetniku iz stranke SDS, ki je povedal, da s trenutnim sistemom zbiranja odpadkov v novomeški občini dosegamo le 55 odst. ločenih frakcij, kar je sicer letošnji cilj evropske in s tem tudi slovenske uredbe, ki pa od lokalnih skupnosti zahteva, da do leta 2035 dosežejo 65 odst. ločeno zbranih komunalnih odpadkov. Podatki za vseh osmih občinah, ki jih pokriva Komunala, so še slabši. »Če želimo doseči boljše rezultate zbranih deležev ločenih frakcij, je prehod na individualen sistem nujen,« je poudaril Kekec. Temu pritrjujejo tudi podatki občin, ki imajo tak sitem, pa tudi rezultati pilotnih projektov v treh dolenjskih občinah, (v Novem mestu so individualno zbiranje lani poskusno uvedli v Žabji vasi).

Po tem sistemu bo vsako gospodinjstvo oz. individualna hiša imelo po en zabojnik za mešane komunalne odpadke, embalažo in biološke odpadke, papir in steklo pa bodo še naprej zbirali na skupnih ekoloških otokih. Na območju večstanovanjskih stavb oz. blokov bodo ostali skupni zbiralniki, na vinogradniških območjih pa naj bi vpeljali sistem skupnih zabojnikov za določeno število zidanic.

Za Komunalo prehod na nov sistem zbiranja pomeni večji obseg dela, ki bo tehnološko zahtevnejše, višje stroške izvajanja dejavnosti in investicije v opremo, dodatna zaposlovanja. A se bodo trudili vse skupaj optimizirati in racionalizirati, saj to vpliva tudi na ceno na položnici.

Celoten članek lahko preberete v elektronski obliki Dolenjskega lista.

‹ nazaj