Na počitnicah šolarji z vzhoda države

17.2.2025 | 07:10 | STA

Za približno 122.400 učencev in dijakov iz vzhodne Slovenije se danes začenjajo zimske počitnice. Pred njimi je teden dni zimskega veselja, v katerem jih čaka pester počitniški program številnih društev in organizacij. Ob ugodnem vremenu si bodo lahko dali duška tudi v športnih aktivnostih in zabavi na snegu, kot se za zimske počitnice spodobi.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Za en teden bo tako šolske torbe pustilo v kotu 84.674 učencev in 37.773 dijakov vzhodne Slovenije, koroške, podravske, pomurske, savinjske in posavske regije, z izjemo občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Kočevje, Osilnica in Kostel.

Za mlade marsikje organizirajo počitniške dejavnosti, tako kot med vsakimi počitnicami bo tudi med tokratnimi marsikje poskrbljeno za otroško varstvo.

Ker bodo smučišča polna otrok, najstnikov in družin, policisti opozarjajo, da kljub razposajenosti ne smemo pozabiti na pazljivo in odgovorno ravnanje.

Čez teden dni, ko se bodo morali počitnikarji vrniti v šolske klopi, se bodo počitnice začele za njihove vrstnike iz osrednjega in zahodnega dela države.

