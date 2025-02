posavje

100 let Frančiške Gregorič

16.2.2025 | 18:15 | M. K.

Krško/Kostanjevica na Krki - Kostanjeviška občanka Frančiška Gregorič je danes praznovala visok jubilej - 100. rojstni dan.

Slavljenko Faniko, kot jo kličejo domači, je ob njeni 100-letnici obiskala njena družina v Domu starejših občanov Krško. Obisku se je danes popoldne pridružil tudi župan Občine Kostanjevica na Krki Robert Zagorc in članice Rdečega Križa Kostanjevica na Krki, ki slavljenko obiskujejo tudi sicer med letom. Zapeli so ji ''vse najboljše'' in jo presenetili s torto.

Župan je slavljenki izrekel čestitke: »Kot je mogočen in trden hrast dob oz. Cvelbarjev hrast na vaših Malencah, ste tudi vi s svojim življenjem dokaz, da se s pozitivno energijo dočaka častitljivih 100 let.« Poklonil se ji je s šopkom in unikatnim vinorelom, na katerem je narisana reka Krka in domača farna cerkev.

Domači so nazdravili s slavljenko in se podružili na oddelku z njenimi sostanovalci in prijaznim osebjem.

Frančiška je prvorojenka od desetih otrok v družini Budič. Kot najstarejši otrok je bila sorojencem kot druga mama. Odgovorna in skrbna. Veliko otrok je živelo po svetu. Med živimi je poleg nje le še najmlajši brat, ki kot invalid živi v Kanadi. Vsi ostali otroci so žal že pokojni. Kot družina so živeli na manjši kmetiji, bila pa je tudi v izgnanstvu v Nemčiji.

Frančiška Gregorič je imela štiri otroke, lansko leto je eno od svojih hčera izgubila. Najmlajša živi v Južni Afriki, pokojen je tudi sin Aleksander, njena znana hči pa je krajanka občine Kostanjevica na Krki, Frančiška (Fani) Sevšek, ki vse od leta 1977 vodi domačo lokalno gostilno Žolnir, kjer je pred leti v kuhinji svoje delo opravljala tudi današnja slavljenka.

Frančiška je bila zaposlena v Sop Ikonu kot kuharica, kasneje pa je torej svoje kulinarično znanje prenašala na goste v gostilni Žolnir, ko je leta 1977 njena hči Fani začela svojo poklicno karierno pot doma in se vrnila iz Nemčije. Živeli so skupaj na lokaciji, kjer je danes gostilna; z možem pa je kasneje Frančiška živela na Malencah.

Hči Fani (Frančiška Sevšek) o svoji 100 letni mami: »Ko mi je oče kot zelo mlad umrl, si je naša mama našla novega partnerja, s katerim sta skupaj preživela 30 let skupnega življenja. V dom starejših občanov je odšla šele pred sedmimi leti, po svojem rojstnem dnevu. Naša mama ne sliši. Govorim ji na uho. Vsebinski krog komuniciranja je okrnjen na vreme, kaj je jedla, kdo je bil na obisku, katerih aktivnosti se je udeležila. Drugače pa je naša mama aktivna in BP.«

Kot 100-letnica je Frančiška Gregorič še vedno aktivna in družabna. Enoposteljno sobo zavrača, ker je rada v družbi. Pri svojih letih je zelo samostojna in skrbna. Sama skrbi za svojo nego, hranjenje, rada telovadi in se druži z ostalimi. Ročne spretnosti za finomotorika je ne zanimajo, saj je prepričana, da je v mladosti delala dovolj. Ima očala in dobro vidi, a časopisa ne bere.

100-letnica prisega na skupno telovadbo, navdušujejo in pomirjajo pa jo tudi redne svete maše, so v današnjem sporočilu za javnost še zapisali na kostanjeviški občini.

