V Toplicah gradijo Srebrni gaj

16.2.2025 | 16:50 | M. Žnidaršič

V Srebrnem gaju, ki ga gradi podjetje GH Holding iz Ljubljane, bo 53 stanovanj v osrednjem objektu in 28 enostanovanjskih hiš, večinoma dvojčkov – Cena naj bi bila znana spomladi, takrat naj bi začeli tudi prodajo – Rok gradnje dve leti

Dolenjske Toplice - Ljubljansko podjetje GH Holding v Dolenjskih Toplicah gradi kompleks prilagojenih stanovanj za starejše oz. t. i. oskrbovanih stanovanj. Poimenovali so ga Srebrni gaj, v njem bo 53 stanovanj v enem večstanovanjskem objektu in 28 enostanovanjskih hiš, od tega 22 dvojčkov in šest individualnih hiš, vsi pa bodo energetsko učinkoviti.

Temelji večstanovanjskega objekta so že lepo vidni. (Foto: GH Holding)

Kot pove vodja projekta Manja Zupan iz GH Holdinga, je od novembra lani dogajanje na gradbišču v polnem teku. »Vreme nam trenutno odlično služi, da lahko dela potekajo po načrtu, a ker je vedno treba računati tudi na slabše razmere, je načrtovani rok gradnje dve leti. ... Za sosesko urejamo novo občinsko cesto, interne ceste in vso komunalno infrastrukturo, ki bo potem prešla v last občine. Vse skupaj bistveno preseže vrednost, ki bi jo sicer plačali v obliki komunalnega prispevka,« pojasni in doda, da tudi zato težko ovrednotijo končno vrednost naložbe. »Ta bo vplivala tudi na ceno stanovanj. Menimo, da bo kritičen segment del, ki pomembno vplivajo na ceno in rok izvedbe, končan letos spomladi, ko bomo tudi začeli prodajo. Pred tem bomo izbrali upravnika soseske in sprejeli splošne prodajne pogoje.«

Po njenih besedah je ciljna skupina generacija, ki je v tretjem življenjskem obdobju in išče lokacijo za udobno bivanje v lepem okolju in varčnih in arhitekturno prilagojenih enotah, ki omogočajo dolgotrajno bivanje v lastnem domu. Sicer pa Srebrni gaj starostnih omejitev ne bo imel, ker verjamejo, da je ravno prosta izbira, kdaj si zaželimo mirnejšega življenja, odločitev vsakega posameznika.

