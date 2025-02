družabno

Druženje s pisateljem Ivanom Sivcem

16.2.2025 | 14:00 | Helena Murgelj

Matjaževa domačija na Pahi nad Otočcem je po dveh letih ponovno gostila enega najbolj plodovitih in večkrat nagrajenih slovenskih pisateljev Ivana Sivca. Na prireditvi v začetku februarja je Matjaž Pavlin predstavil življenje in delo gosta, pisatelja, pesnika in avtorja kar 192 knjig ter več kot tri tisoč besedil popularne glasbe ter mnogih monografij o slovenskih skladateljih. Več njegovih del je prevedenih tudi v nemški, angleški in v italijanski jezik. Tokrat je spregovoril o knjigi Naplavine davnega spomina in predstavil pomembne slovenske mejnike – od Karantanije do Celjskih grofov, od Franceta Prešerna do osamosvojitve Slovenije. Poudaril je, kako pomembno je spoštovanje naše preteklosti in prednikov. »Sivčeva dela so zdravitelj zgodovinsko izropane slovenske duše,« je med drugim v spremni besedi v knjigi napisal Jožef Magdič, doktor medicine in nevropsihiater. Uradnemu delu programa je sledilo še prijetno druženje s pisateljem, Janez Selak je deklamiral Zdravljico, Jože Kuplenk je zaigral na harmoniko, za pogostitev z domačimi dobrotami in vinsko kapljico pa sta poskrbela zakonca Marta in Matjaž Pavlin. Na fotografiji (od leve proti desni) so: Janez Frančič, Ivan Sivec in Janez Selak.

