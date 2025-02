šport

Klara Lukan za skoraj pol minute popravila državni rekord

16.2.2025 | 13:30 | STA

Valencia - Slovenska atletinja Klara Lukan je na teku na 10 km v sklopu maratona v Castellonu pri Valencii s časom 30 minut in 26 sekund zasedla sedmo mesto in za skoraj pol minute popravila svoj prejšnji slovenski rekord v cestnih tekih. Obenem je za šest sekund zgrešila evropski rekord. Zmagala je Etiopijka Medina Eisa Kumanda (29:25).

Klara Lukan (Foto: Peter Kastelic / AZS)

Druga je bila druga Etiopijka Likina Amebaw (29:40), tretja pa Yonas Mebrahtu iz Eritreje (30:05).

Štiriindvajsetletna Lukan je s časom 31:04 prejšnji najhitrejši slovenski dosežek na tej razdalji tekla 24. novembra lani v Milanu. V Monte Carlu pa je prejšnji teden, 9. februarja, na pet kilometrov osvojila tretje mesto in s časom 14:45 izboljšala njen prejšnji slovenski rekord za kar 37 sekund. S tem je izpolnila tudi normo za svetovno prvenstvo, ki bo septembra v Tokiu.

"Z današnjim nastopom sem zelo zadovoljna. Naredila sem točno to, kar sem si zadala pred startom. Po predstavi prejšnji teden v Monaku sem dobila še dodano samozavest. Danes se izkoristila konkurenco in dobre pogoje. Izmerili so 10, 11 stopinj Celzija, nobenega vetra ni bila in ravna proga. Tako nisem imela izgovorov," je razmere opisala Lukan.

Dober ritem je imela od starta do cilja. "V prvi polovici sem tekla skupaj z Nizozemko Diano Van Es, ki me je prejšnji teden prehitela. Vedela sem, da je na zelo visoki ravni, osebni rekord ima pod 30:30. To me je še dodatno motiviralo. V drugem delu je popustila in sem šla naprej ter končala kot najboljša belopolta tekačica. Noge so bile dobre, prva tako počutje," je tek strnila članica celjskega Kladivarja.

Morala je prehitevati tudi tekače, moški in ženske so tekli skupaj, in bila skupno med vsemi na 51. mestu. "Med prehitevanji nisem razmišljala, da je težko teči v takem ritmu. Skušala sem ves čas pozitivno pristopiti k teku. Tudi ob progi je bilo veliko ljudi z majhnimi otroki, ki so mi dali dodaten zagon z ter izvrsten izid," je še povedala Lukan.

Ne bo nastopila na obeh dvoranskih velikih tekmah marca letos na Kitajskem (SP) in Nizozemskem (EP), sredi aprila jo čaka evropsko prvenstvo v cestnih tekih v Belgiji.

Lukan je absolutna državna rekorderka na večini tekov na daljših razdaljah, v tekih na 2000 metrov (5:40,91), 3000 metrov (8:44,80), 5000 metrov (15:01,37) ter cestnem teku na 5 in 10 km. Le v teku na 10.000 metrov na stadionu je rekorderka Helena Javornik, ki je na olimpijskih igrah v Atenah tekla 31:06,63.

‹ nazaj