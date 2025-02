šport

ŠD SU po izenačeni tekmi do zmage; brez presenečenja v Drgančevju

16.2.2025 | 13:20 | M. Š.; M. K.

V 13. krogu 1. SNTL za moške je Savinja Plasard v gosteh s 4:0 premagala Krko, na Ravnah pa je ŠD SU s 4:3 premagal domači Fužinar Inter Diskont.

KRKA

Že enajstič je slavila Savinja Plasard, ki je še naprej edina ekipa brez poraza. Domača Krka je bila najbližje vsaj eni zmagi v dvoboju Aljaža Šmalclja in Denisa Pintarja proti Mihi Podobniku, ki je njegov odpor strl šele v petem nizu. Podobnik je bil skupaj z Brinom Vovkom Petrovskim uspešen še v igri dvojic, kjer sta premagala Denisa Pintarja in Šmalclja. Brez izgubljenega niza je do zmage prišel tudi Žiga Kristijan Žigon, ki je bil boljši od Maja Murna, medtem ko je Pintar odvzel niz Vovku Petrovskem. Po koncu tekme je srečanje kapetan ekipe Aljaž Šmaljcelj komentiral z naslednjimi besedami: "Težka tekma, vidi se, zakaj je nasprotna ekipa trenutno na vrhu lestvice. Enostavno so odločilne točke v vsakem setu odigrali bolje. Sicer smo se borili in večina setov so se odločili v le nekaj točkah, ampak tak je pač šport. Sedaj imamo teden dni odmora, nato pa sledijo tri odločilne tekme za obstanek v ligi. Zahvala gre zopet navijačem, ki so prišli pogledat našo tekmo."

Foto: NTK Krka

ŠD SU

Najbolj razburljiva in izenačena je bila tekma na Ravnah, kjer je zmago Novomeščanom prinesel njihov najboljši igralec, Uroš Slatinšek, ki je bil v sedmem dvoboju s 3:0 boljši od Darka Jamška. Že pred tem je Slatinšek s 3:1 premagal Mitjo Horvata, prav tako pa je bil z Jožkom Omerzelom uspešen tudi v dvojicah, kjer sta s 3:1 ugnala Jamška in Horvata. Do pomembne zmage je proti Bojanu Paviču prišel tudi Omerzel. V domači ekipi so po enkrat zmagali Pavič in Horvat, oba sta bila boljša od Gazvode ter Jamšek, ki je s 3:2 premagal Omerzela.

Izidi v 1. SNTL moški

13. krog: Kajuh-Slovan – Savinja Plasard 4:2, Mengeš – Maribor 4:2, Krka – Savinja Plasard 0:4, Fužinar Inter Diskont – ŠD SU 3:4. Murexin prost.

Vrstni red: 1. Savinja Plasard 22 (44:5) - tekma manj, 2. Murexin 18 (38:13) – tekma manj, 3. ŠD SU 16 (38:23) – tekma manj, 4. Maribor 14 (37:31), 5. Fužinar Inter Diskont 12 (35:26) – dve tekmi manj, 6. Savinja KPM 10 (25:36) – tekma manj, 7. Mengeš 4 (18:45), 8. Kajuh-Slovan 4 (21:43), 9. Krka 2 (11:45).

