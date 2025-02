dolenjska

Bodoči dijaki napolnili zdravstveno, študenti pa višjo strokovno šolo

16.2.2025 | 11:00 | M. K.

Foto: K. K. Ž in K. H.

Novo mesto - V petek in soboto je tudi na Srednji zdravstveni in kemijski šoli v sklopu ŠC Novo mesto potekal informativni dan. Dogodek je bil namenjen bodočim dijakom in njihovim staršem, ki so želeli pridobiti podrobnejše informacije o izobraževalnih programih, pogojih vpisa ter življenju in delu na šoli.

Poklici, za katere izobražujejo na srednji zdravstveni šoli, so nadvse iskani.

Osnovnošolci so se lahko udeležili predstavitev posameznih izobraževalnih programov, ki jih šola ponuja: bolničar-negovalec, farmacevtski tehnik, kemijski tehnik, kozmetični tehnik, zdravstvena nega ter od letošnje jeseni tudi nov program tehnik oblikovanja, smer grafični oblikovalec.

Po predstavitvah so sledili vodeni ogledi šolskih prostorov, laboratorijev in učilnic, kjer so dijaki in učitelji prikazali obiskovalcem različne praktične dejavnosti, povezane z omenjenimi programi ter skušali bodočim dijakom približati živahen šolski utrip. Osnovnošolci so lahko pridobili tudi informacije o obšolskih dejavnostih ter možnostih za nadaljnje izobraževanje in zaposlovanje po zaključku šolanja. Za vprašanja so bili na voljo tudi nekateri predstavniki zaposlovalcev, saj so poklici, za katere izobražujejo na srednji zdravstveni šoli, nadvse iskani.

Višja strokovna šola vabi nove generacije študentov

Višja strokovna šola je oba dneva gostila bodoče študente; predstavili so jim pester nabor programov, kot so Elektrotehnika, Računalništvo in informatika, Strojništvo, Varstvo okolja, Lesarstvo, Logistično inženirstvo, Mehatronika in Kozmetika.

Informativni dan na Višji strokovni šoli

Udeleženci so spoznali prednosti, ki jih ponuja šola – močno povezavo z gospodarstvom, visoko kakovost izobraževanja ter praktično naravnan študij, ki odpira vrata k takojšnji zaposljivosti. Zanimive in iskrene izkušnje študentov so, kot so sporočili s šole, obiskovalcem dale vpogled v vsakdan študija in sodelovanje z delodajalci.

