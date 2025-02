posavje

Na informativnih dneh 2025 so se predstavili junaki našega časa

16.2.2025 | 09:30 | M. Galič

Brežice - Na Strokovno-izobraževalnem centru (SIC) Brežice so imeli že na valentinovo množično udeležbo devetošolk in devetošolcev ter njihov staršev na prvem informativnem dnevu. Idejno zasnovo predstavitve programov sta skupaj z dijaki SIC Brežice pripravili profesorici Sanja Antolič in Staša Omerzel.

Nastopajoči dijaki SIC Brežice z obema mentoricama Stašo Omerzel in Sanjo Antolič na informativnih dneh 2025

Dobrodošlico so jim pripravili v šolski telovadnici, kjer jih je uvodoma nagovorila direktorica šolskega centra in ravnateljica OE Srednja šola dr. Mojca Tomažin. Na kratko je opisala pomen izobraževalnih programov, ki jih izvajajo na šoli. V šolskem letu 2025/26 razpisujejo 4-letne srednje strokovne izobraževalne programe: ekonomski tehnik – 1 oddelek ali 28 mest, predšolska vzgoja – 1 oddelek ali 28 mest in zdravstvena nega – 1 oddelek ali 28 mest, 3-letni srednji poklicni izobraževalni program trgovec – 1 oddelek ali 26 mest ter 2-letni poklicno-tehniški program ekonomski tehnik – 1 oddelek ali 28 mest. Svetovalna delavka Alenka Pečnik Kranjec je podala še vpisne informacije in letošnje točkovanje v primeru omejitve vpisa, saj se po novem upoštevajo tudi rezultati na NPZ.

Rdeča nit programa so bili tokrat »junaki našega časa«, ki so v preoblekah super junakov SIC Brežice predstavili pomen poklicev v zdravstvu, v vzgoji ter v trgovini in v ekonomiji, ki nam vsem vsakodnevno rešujejo težave. Junaki našega časa so v odigranem skeču rešili težave sodobne preobremenjene družine, ki jo poleg vsakdanjih skrbi za družino in za zdravje pestijo še finančne težave.

Organizacijska enota SIC Brežice je tudi SIC Višja strokovna šola z že 25-letno tradicijo izobraževanja v terciarnem izobraževanju, ki izvaja dva višješolska študijska programa – ekonomist in velnes. V študijskem letu 2025/ 2026 so v programu ekonomist razpisali 50 vpisnih mest za redni in 30 za izredni študij, v programu velnes pa po 30 za redni in izredni študij. Ravnateljica Hermina Vučajnk Šarić je s pomočjo sodelavcev in študentov predstavila šolo in letošnje vpisne posebnosti.

Zanimanje za vpis na SIC Brežice je bilo veliko

Udeležencem informativnega dneva so dijaki in dijakinje pripravili pester kulturni program, skozi katerega so predstavili svoje pevske, plesne, športne in igralske talente, nato pa so jih povabili na obisk stojnic, na katerih so na domiselne načine predstavili posamezne izobraževalne programe. Potrudili so se, da so bodoči dijaki začutili vsakdanji utrip šole, sodelovanje dijakov in profesorjev, starši pa so ta čas v šolski avli dobili želene informacije od profesorjev in vodstva šole. Seveda je kasneje sledil še ogled šolskih prostorov in delavnice po programih v učilnicah.

Zanimanje za vpis na SIC Brežice je zadnja leta veliko, zato upamo, da bodo vsi, ki bi se želeli tu šolati, pravočasno poskrbeli za svoje mesto v razpisanih oddelkih in jim ne bo treba kasneje iskati druge možnosti. Kot je bilo rečeno na informativnem dnevu, na Triglav vodijo različne poti. Pomembno je, da si dijaki izberejo sebi primerno in da na koncu vsi dosežejo svoj vrh, svoj Triglav. Vsem devetošolcem želimo, da se o nadaljnjem šolanju dobro odločijo, da uživajo v svojih srednješolskih klopeh in si naberejo veliko znanja, prijateljev in lepih spominov. Kasneje pa uspešno študirajo ali pa takoj zasedejo dobra delovna mesta.

