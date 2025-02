posavje

Kolikšne so čakalne dobe za negovalno bolnišnico?

15.2.2025 | 18:00

Brežice - Bralka iz okolice Brežic se je oglasila v zvezi z negovalno bolnišnico v Brežicah oz. z oddelkom za neakutno bolnišnično obravnavo. Vodstvo bolnišnice sprašuje, kolikšna je čakalna doba na tem oddelku. Pravi, je bil nekdo od njenih bližnjih na negovalnem oddelku več kot mesec dni, čeprav mnogi nego zelo potrebujejo, a težko dobijo posteljo. Njenega sorodnika pa so poslali v dom starejših občanov, čeprav ni želel iti in tudi ni bilo nujno, soglasje pa je po njenih besedah zagotovo podpisal pod prisilo. »Skratka niso se držali pravil. Ampak to bomo urejali drugače. Zanima me le čakalna doba za ta oddelek,« poudari klicateljica.

Direktorica SB Brežice Anica Hribar pove, da se o točno določeni čakalni dobi ne da govoriti, saj je lahko včasih le kak dan, včasih pa je bistveno daljša. »Čakalna doba za sprejem bolnikov od zunaj, torej od doma, je odvisna od tega, koliko jih čaka na sprejem znotraj bolnišnice, saj imajo ti – tudi zaradi razbremenitve internega oz. kirurškega oddelka – prednost pri namestitvi. Odvisna je tudi od potreb za namestitev bolnikov iz drugih bolnišnic, če so bolniki iz regije Posavje, pa so se zdravili nekje drugje,« pojasnjuje direktorica in poudari, da ves čas sodelujejo tudi z osebnimi zdravniki iz regije in s centri za socialno delo, ki se obračajo nanje v kriznih primerih. »Na njihovo pobudo sprejemamo osebe, ki potrebujejo krizno namestitev – zaradi bolezni in nezmožnosti oskrbe v domačem okolju oz. slabih socialnih ali neurejenih družinskih razmer,« še pove Anica Hribar.

