Dve novi ambulanti bosta kmalu zaživeli

15.2.2025 | 15:00 | M. Glavonjić

Nova pridobitev – Bojazen, da bi postali žrtev kadrovskih premetank ob vzpostavitvi satelitskih urgentnih centrov, vseeno obstaja – Ne obljubljajo tistega, česar ne morejo izpolniti

Metlika - Prizidek Zdravstvenega doma Metlika, ki so ga zaradi prostorskih in organizacijskih omejitev načrtovali od leta 2017, je bil v letu 2023, ko so ga odprli, najpomembnejša pridobitev lokalne skupnosti na področju zdravstvene oskrbe v zadnjem desetletju.

Moderen zdravstveni dom izboljšuje razmere za zaposlene in bolnike. (Foto: M. G.)

Poleg šestih novih ambulant za družinsko medicino in pediatrijo ter nove vhodne avle so izvedli še hidroizolacijo na delu stavbe in obnovili del kletnih prostorov v skupni površini 465 kvadratnih metrov. Direktorica zavoda Duška Vukšinič je takrat dejala, da vlaganja v ZD še niso končana in da bodo s prenovo kletnih prostorov pridobili dve dodatni ambulanti s pomožnimi prostori za lažje izvajanje družinske medicine, in res je županja Martina Legan Janžekovič julija lani z izvajalcem del podpisala gradbeno pogodbo. Dela so po sedmih mesecih končana, sveže prepleskani prostori pa bodo kmalu sprejeli prve uporabnike.

ZD Metlika s primarno oskrbo pokriva območje z nekaj več kot 8.400 prebivalci in je eden redkih zdravstvenih zavodov, ki že dalj časa nima kadrovskih težav.

