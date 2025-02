družabno

Jon Vitezič z drugačno glasbo

15.2.2025 | 11:40 | Renata Mikec

Leto dni po izidu prvenca Mars se Jon Vitezič predstavlja še z novim avtorskim singlom Vse ti dam, za katerega je napisal besedilo in glasbo, pesem pa ustvaril s producentom Petrom Deklevo, posebej za letošnjo Emo. Prav tam je skladbo z uvrstitvijo na drugo mesto prepoznala žirija mednarodnih spletnih vplivnežev festivala Pesmi Evrovizije. »Zelo sem bil presenečen, da sem od "tujcev" prejel 10 točk za svoj nastop. Nisem si mislil, da bom to kdaj dosegel s pesmijo v slovenščini. In veseli me tudi, da tujci, ki jo prepevajo, po večini odlično izgovarjajo slovensko besedilo,« pravi Jon. Na svojem prvem albumu Mars je imel razen treh slovenskih singlov ostale pesmi v angleščini. Študent Naravoslovno tehniške fakultete v Ljubljani zdaj s to skladbo naznanja novo obdobje ustvarjanja v slovenskem jeziku. Z glasbo, ki jo je spisal v zadnjih letih, se podaja v bolj sodobne glasbene vode in se odmika od svojega značilnega kantavtorstva s kitaro. Na Emi je Jon, ki ima po očetu dolenjske korenine, ustvarjalno združil moči z Zalo Gorenc, 22-letno absolventko NTF na Katedri za oblikovanje tekstilij in oblačil. Dolenjka, doma iz Mirne Peči, je namreč poskrbela za navdušenje nad odrsko podobo Jona. Podpisala se je pod jakno, ki jo je nosil na predstavitvi, pod predelan odrski suknjič in hlače, ki pa so čisto njena kreacija. Jonove želje in referenčne fotografije je združila s svojo estetiko, dodala izjemno znanje in nekaj svojih idej, ob pevcu pa navdušila tudi njegove sledilce.

