Odbojkarji Krke znova z dobrim odporom proti prvi ekipi prvenstva

15.2.2025 | 08:30 | STA

Ljubljana - Odbojkarji ACH Volleyja so v 6. krogu modre skupine v 1. DOL Sportklub po številnih težavah premagali novomeško Krko s 3:1 v nizih. To je bila še 20. prvenstvena zmaga za varovance Matjaža Hafnerja, s čimer so še naprej na vrhu razpredelnice s popolnim izkupičkom 60 točk. Sledi Alpacem Kanal s 15 zmagami in 42 točkami.

Foto: MOK Krka

Krka ostaja ekipa, s katero ima to sezono ACH največ težav. Še četrtič letos mu je vzela niz, tretjič v prvenstvu, enkrat tudi v pokalu. Skupaj so Ljubljančani v 2024/25 na domačih tleh na 23 tekmah oddali šele sedmi niz.

Domači so le v prvem polčasu malce bolj zanesljivo slavili, potem ko so si po točki Amirja Golzadeha priigrali prednost 11:5. Razlika se je nato vseskozi gibala okoli petih točk, niz pa so Ljubljančani dobili s 25:19.

Drugi niz je bil povsem izenačen. Novomeščani so dvignili raven in imeli v prvem delu ves čas točko ali dve naskoka, nato pa celo štiri (16:12). Sprva se je zdelo, da se bodo Hafnerjevi varovanci rešili, ko so izenačili na 20:20, a si je nato Krka s tremi zaporednimi točkami zagotovila še tretji ligaški niz proti ACH v sezoni.

V tretjem nizu so gosti držali stik z vodilno ekipo lige in pri 18:19 zaostajali le za točko. Nato pa je delni izid 4:1 Ljubljančanom le prinesel mirnejšo končnico. V četrtem je udarno začela Krka in povedla kar z 8:2. Vodstvo ni trajalo dolgo, saj so že do 9:10 domači vzpostavili ravnotežje, po novem nizu točk gostov pa nato povedli s 17:16.

Ob koncu niza je kljub temu pretila Krka, a ni izkoristila štirih priložnosti, da bi izsilila peti niz. Svojo prvo zaključno žogo pa je po asu Klemna Šena izkoristila ljubljanska ekipa in dosegla 20. zmago v DP.

Za domače je Šen dosegel 20 točk, od tega tri z asi. Golzadeh je dodal 16 točk, eno manj pa Matej Kök. Pri gostih, sta po 16 točk dosegla Martin Kosmina in Matic Rojnik, ki je v statistiko vpisal po tri ase in bloke.

* Izidi:

- modra skupina, 6. krog:

- petek, 14. februar:

ACH Volley - Krka 3:1 (19, -23, 21, 27)

- sobota, 15. februar:

18.00 Merkur Triglav Kranj - Calcit Volley

19.00 Alpacem Kanal - i-Vent Maribor

- lestvica:

1. ACH Volley 20 20 0 60:5 60

2. Alpacem Kanal 19 15 4 46:20 42

3. Calcit Volley 19 11 8 38:28 34

4. i-Vent Maribor 19 10 9 36:31 30

5. Krka 20 8 12 30:44 23

6. Merkur Triglav 19 5 14 20:45 16

- zelena skupina, 6. krog:

- sobota, 15. februar:

19.00 Kočevje - Črnuče

19.00 Špan Brezovica - Panvita Pomgrad

19.30 SIP Šempeter - Fužinar Sij Metal Ravne

- lestvica:

1. Panvita Pomgrad 5 4 1 13:5 20

2. Špan Brezovica 5 3 2 10:10 17

3. Črnuče 5 3 2 12:7 16

4. Fužinar Sij Metal Ravne 5 3 2 10:7 15

5. Kočevje 5 1 4 4:13 6

6. Sip Šempeter 5 1 4 6:13 4

