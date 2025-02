gospodarstvo

Evropska sredstva za komunalno infrastrukturo v Žužemberku

15.2.2025 | 12:30 | STA

Žužemberk - Ministrstvo za naravne vire in prostor je odobrilo evropska sredstva za projekt ureditve odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Žužemberk. Gre za nekaj več kot 370.000 evrov, so sporočili z ministrstva.

Žužemberk (Foto: ZRC SAZU, UIFS; Andrej Furlan)

V okviru projekta bo iz dodeljenih sredstev zgrajena javna kanalizacija za odpadno vodo, ki bo povezana z obstoječo centralno čistilno napravo v Žužemberku. Zgrajenih bo 406 metrov kanalov za odpadno vodo in tri črpališča.

Na ta način bo v občini Žužemberk na kanalizacijo dodatno priključenih 115 prebivalcev, od tega na območju Dvora 92 in na območju Sadinje vasi pri Dvoru 23 prebivalcev.

Sredstva so zagotovljena v okviru načrta za okrevanje in odpornost, ki omogoča urejanje komunalne infrastrukture tudi občinam in krajem z manjšim številom prebivalcev, so še navedli na ministrstvu.

