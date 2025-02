dolenjska

FOTO: Valentinov tradicionalni rez mestne trte

14.2.2025 | 18:20 | Foto: M. Žnidaršič

Novo mesto - Župan Gregor Macedoni in skrbnik mestne trte oz. mestni vinčar Peter Korene sta v družbi botrov obeh trt, Miša Andrijaniča in predsednika Zveze društev vinogradnikov Dolenjske Mirana Juraka ter predsednika Društva vinogradnikov Trška gora Marjana Lisca v današnji zimski idili na valentinovo tradicionalno obrezala potomko najstarejše žlahtne vinske trte na svetu, ki raste na Pugljevi ulici.

Zavod Novo mesto ob tem napoveduje tudi letošnji Festival cvička, ki bo 23. in 24. maja v skupni organizaciji z Društvom novomeških študentov in Zvezo društev vinogradnikov Dolenjske potekal na Glavnem trgu.

Festivalu cvička bo spet ponudil povorko društev vinogradnikov, razglasitev kralja cvička in ambasadorja cvička, izbor cvičkove princese ter pester glasbeni program. Del festivala bosta 53. Teden cvička in študentska Cvičkarija, teden pozneje, 30. maja, pa bo potekal še Pop-up wine festival, so sporočili z rotovža.

