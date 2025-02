dolenjska

FOTO: Bodoči dijaki obiskali gimnazijce, gradbince, lesarje in vzgojitelje

14.2.2025 | 12:40 | M. K.

Novo mesto - Srednje šole so danes odprle vrata vsem, ki jih zanima nadaljevanje šolanja pri njih. Kljub snežnim razmeram so informativni dnevi dobro obiskani. Ker so osnovne informacije o programih lahko našli že na spletu, so radovedni osnovnošolci izkoristili ta dan za ogled prostorov, spoznavanje obšolskih dejavnosti in osebni stik s profesorji in dijaki.

Tudi na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli v sklopu novomeškega Šolskega centra so danes bodočim dijakom in njihovim staršem predstavili izobraževalne programe s področja gradbeništva, lesarstva in predšolske vzgoje. Obiskovalci so spoznali programe, praktični pouk, šolske prostore ter prejeli odgovore na številna vprašanja, so sporočili s šole. Podobno bo tudi jutri.

Z našim fotoaparatom smo danes obiskali vrvež na novomeški gimnaziji. (Foto, tudi spodaj v fotogaleriji: M. Ž.)

Dogodek so danes obogatili tudi predstavniki gospodarstva. S področja lesarstva sta šolo obiskala Jasna Šiška (Bobič Yacht Interior, d. o. o.) in Alojz Gorše (Adria Mobil, d. o. o.), s področja gradbeništva pa Klavdija Duraković Blaj in Klemen Kestner (CGP, d. d.). Gospodarsko zbornico Slovenije je zastopala Karmen Hribar.

Na SGLVŠ so mladi pokukali v svojo prihodnost ... (Vse fotografije, tudi spodaj v fotogaleriji: SGLVŠ)

''Z vodilno mislijo naše šole – postanimo izklesani, gradimo prihodnost in vzgajajmo za življenje – smo osnovnošolcem približali poklice, ki oblikujejo svet prihodnosti,'' so še zapisali v sporočilu za javnost.

Skupno bo sicer v prihodnjem šolskem letu na voljo nekaj več kot 26.000 vpisnih mest v srednješolskih programih. Večina srednjih šol je danes začela informativni dan ob 9. uri, nov sklop predstavitev pa sledi popoldne ob 15. uri ter v soboto ob 9. uri.

