kronika

Kradli baker in zlato

14.2.2025 | 10:00 | M. K.

V okolici Dobove je neznanec z objekta potrgal 12 metrov bakrenih žlebov in 37 metrov bakrenih odtočnih cevi. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 5000 evrov, danes poročajo s PU Novo mesto.

V okolice Kostanjevice je nekdo na delavnici ob stanovanjski hiši s silo odrinil starejša vrata in iz notranjosti ukradel več kosov električnega in baterijskega orodja, ter s tem oškodoval lastnika za 3000 evrov.

Neznanec je v okolici Črnomlja skozi okno kuhinje vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in ukradel nekaj zlatnine. S tem je lastnika oškodoval za približno 600 evrov.

Simbolna slika (Foto: arhiv; S. R.)

Prijeli tihotapca in ilegalne migrante

Policisti so včeraj okoli 8.30 pri naselju Čatež ob Savi ustavili voznika kombiniranega vozila Ford Tranzi, nemških registrskih oznak. 40-letni državljan Romunije je prevažal 13 tujcev, 6 državljanov Egipta, 4 državljane Sirije in 3 državljane Turčije, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Romunu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli vozilo. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice prijeli še 25 tujcev - 6 državljanov Egipta in Sirije, 3 državljane Kitajske, Turčije in Afganistana, 2 državljana Indije in Pakistana.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 50. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 159 klicev. Obravnavali so 20 prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi treh kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj zatajitve, grožnje, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj