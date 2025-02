novice

FOTO: Sneg, informativni dnevi, počitnice - promet upočasnjen in moten

14.2.2025 | 08:00 | M. K.; STA

Ponoči so se padavine okrepile in zajele večji del države, proti jutru je dež prešel v sneg. Sneženje bo predvidoma najintenzivnejše v dopoldanskih urah. Zaradi slabšega vremena lahko vozniki pričakujejo daljši čas potovanja, opozarja prometnoinformacijski center.

Vahta - promet čez Gorjance je za tovornjake prepovedan. (Vse fotografije: FB PKD)

Sneženje bo predvidoma najintenzivnejše v dopoldanskih urah in bo najkasneje ponehalo na jugu, verjetno šele v soboto proti jutru. Le na Primorskem bo večinoma deževalo, tam bo zapihala šibka do zmerna burja, najmočnejši sunki bodo ponekod presegali hitrost 100 kilometrov na uro, zato je Arso izdal oranžno opozorilo. Drugod bo pihal severovzhodni veter.

Do sobote zjutraj bo po nižinah v notranjosti predvidoma zapadlo od 5 do 10, v hribovitem svetu pa od 10 do 25 centimetrov snega. Ker so pričakovane razmeroma nizke temperature, se bo sneg predvsem v višjih legah tudi obdržal, je Arso zapisal na družbenem omrežju Facebook.

Vahta

Na cestah je pričakovati plužne in posipne skupine. V primeru snega na vozišču prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo, na pot pa se odpravite samo z ustrezno opremo, so zapisali na straneh Prometno informacijskega centra za državne ceste.

Temperature bodo od 0 do 4, na Primorskem okoli 7 stopinj Celzija.

Zaradi slabšega vremena lahko vozniki pričakujejo daljši čas potovanja, opozarja prometno informacijski center.

Poleg tega je danes in v soboto zaradi informativnih dnevov pričakovati nekoliko povečan promet okoli izobraževalnih ustanov in zaradi začetka počitnic zahodnega dela Slovenije tudi na območju turističnih krajev.

Avtrocesta

PROMET UPOČASNJEN IN MOTEN

Prepovedan je promet za tovorna vozila nad sedem ton in pol na cestah Novo mesto-Metlika, Štrekljevec-Jugorje, Soteska-Črmošnjice in Črmošnjice-Črnomelj. Prepoved za priklopnike in polpriklopnike je tudi na hrvaški strani mejnih prehodov Babno Polje in Petrina.

Zaradi okvare vozil je promet oviran na dolenjski avtocesti med priključkoma za Novo mesto proti Obrežju, na štajerski avtocesti na izvozu Trojane iz smeri Maribora, med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani ter med Vranskim in Šentrupertom proti Celju. Izmeničen promet na regionalni cesti Izlake - Trojane, pri Polšini, nastal je zastoj v obe smeri.

