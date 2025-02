novice

Za valentinovo se obdaruje tretjina Slovencev

14.2.2025 | 08:30 | STA; M. K.

Za valentinovo se obdaruje tretjina Slovencev, največ v generaciji Y ter dvakrat več vezanih kot samskih, ugotavlja Inštitut Mediana. Vezani bolj cenijo družino, samski pa prijatelje in družabno življenje. Razlike med vezanimi in samskimi se kažejo tudi v življenjskem slogu, spremljanju medijev in nakupovalnih ter prehranjevalnih navadah.

Za valentinovo darila kupuje tretjina prebivalcev Slovenije. Med samskimi se za obdarovanje odloči 20 odstotkov ljudi, med vezanimi pa dvakrat več, in sicer štirje od 10. Najpogosteje darila za valentinovo kupujejo pripadniki generacije Y, za obdarovanje se jih odloči 40 odstotkov. Za generacijo baby boom nakupovanje daril za valentinovo ni značilno.

Na Mediani so ugotavljali tudi razlike v vrednotah med samskimi in vezanimi Slovenci. Ugotovili so, da so vezanim veliko bolj pomembni poroka, dolgotrajno razmerje ter družina, samskim pa prijatelji. Samskim precej več kot vezanim pomeni, kako jih vidijo drugi in da so privlačni, v nekoliko večji meri bi razmislili tudi o kozmetični operaciji. Vezani se raje družijo pri njih doma, samski pogosteje izberejo večerno druženje v baru ali gostilni.

Čas z družino rado preživlja 84 odstotkov vezanih in 67 odstotkov samskih. Bolj kot kariera je družina pomembna za 74 odstotkov vezanih in za 48 odstotkov samskih. Večji odstotek samskih (21 odstotkov) je tudi pripravljenih žrtvovati čas z družino, da bi napredovali v karieri, med vezanimi je takih le sedem odstotkov.

Samski in vezani se precej razlikujejo tudi v nakupovalnih navadah. Samski se v trgovine odpravijo redkeje kot vezani. Samski pogosteje kupujejo ugodnejše, bio, eko, veganske in vegetarijanske izdelke ter izdelke, obogatene z beljakovinami in tiste iz pravične trgovine. Samski več denarja potrošijo v Mercatorju in Hoferju, vezani pa v Lidlu in Eurospinu.

Za vezane pogosteje velja, da si vzamejo čas za pripravo hrane in kuhanje. Več samskih je vegetarijancev in raje kot vezani uživajo tujo hrano. Samski v večji meri pravijo, da imajo na njihove nakupovalne odločitve vpliv komentarji in objave na spletu ter mnenja znanih oseb.

Tudi sicer samski nadpovprečno radi sledijo vplivnežem na družbenih omrežjih in preizkusijo izdelek oz. storitev, ki jo vplivneži predstavljajo. Samski se tako pogosteje odzovejo na oglaševanje na družbenih omrežjih, preko e-pošte in na zunanje oglaševanje, vezani pa na oglaševanje v letakih in na televiziji ter na nenaslovljeno pošto v nabiralnik.

Samski so bolj digitalni, zanje velja tudi, da televizijo pogosteje gledajo na prenosnem računalniku, tablici ali mobilnem telefonu. Samske pogosteje dosežejo mediji na prostem, medtem ko vezane klasični mediji, kot sta televizija in radio. Slednji manj kot samski uporabljajo Instagram in TikTok. Več samskih poroča, da zaupa slovenskim medijem (16 odstotkov), med vezanimi je takih 12 odstotkov.

Razlike se kažejo tudi v življenjskem slogu in priljubljenih blagovnih znamkah. Samski med dopustom raje potujejo po različnih državah, obiskujejo mesta, se ukvarjajo z vodnimi športi ter potujejo z avtobusom in nahrbtnikom. Vezani pogosteje kot samski za dopust izberejo toplice.

Vezani pogosteje sami opravijo dela doma, kot so vzdrževanje, popravila in urejanje doma. Med vezanimi to počneta dve tretjini, med samskimi le petina.

Med večjimi avtomobilskimi znamkami samski pogosteje izbirajo vozila znamk Ford, Volkswagen in BMW, medtem ko vezani izbirajo znamki Opel in Škoda. Več samskih uporablja mobilni telefon blagovnih znamk Apple in Xiaomi, več vezanih pa Huawei in Samsung, še ugotavljajo pri Mediani.

Rezultati so del raziskave Mediana TGI Slovenija, ki jo na Inštitutu za raziskovanje trga in medijev Mediana vsako leto izvajajo na vzorcu 4000 prebivalcev.

SVETI VALENTIN

V slovenski kulturni dediščini je sicer god sv. Valentina znan kot dan, ko se začne prebujati narava. Letos pomoči kurentov pri preganjanju zime še ni občutiti, saj bo pust šele v začetku marca, medtem ko je bil lani dan pred valentinovim.

V preteklosti so v nekaterih delih Slovenije praznik zaljubljencev praznovali tudi s posebno šego. Gospodinje so spekle potičke, ki so jih na primer obesile zunaj na drevesca, otroci pa so jih nato iskali, je pred časom pojasnil agronom Simon Ogrizek.

Najstarejše ohranjeno ljubezensko pismo za valentinovo v Angliji je po navedbah strokovnjakinje za srednjeveške rokopise Becky Lawton pismo plemkinje Margery Brews Johnu Pastonu iz februarja 1477, ki ga hranijo v Britanski knjižnici v Londonu, so zapisali na spletni strani knjižnice. V pismu naj bi plemkinja svojega izbranca Pastona naslovila kot "nadvse ljubljenega valentina".

Angleški izseljenci so v 19. stoletju izročilo praznika prinesli v ZDA. Ta se je nato začel razširjati globalno, v Sloveniji smo ga prevzeli proti koncu 20. stoletja.

Danes v Katoliški cerkvi praznujejo tudi god mučenca in rimskega duhovnika sv. Valentina, ki so ga rimske oblasti priprle, ker je poročal krščanske pare in pomagal kristjanom, ki jih je takratni cesar Klavdij II. preganjal, so zapisali na spletni strani Katoliške cerkve. Uradni rimski martirologij beleži samo enega sv. Valentina, čeprav naj bi obstajali kar trije istoimenski mučenci.

