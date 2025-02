družabno

Magnifico bo jodlal

14.2.2025 | 11:00 | Renata Mikec

Magnifico, ki je po mami belokranjskih korenin, piše novo poglavje svoje izjemno bogate, razgibane in mednarodno obarvane glasbene poti. Lani je spektakularno zaznamoval 30 let kariere z nepozabnim koncertom v Stanežičah, 15. februarja pa bo nastopil v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Na koncertu bo občinstvu predstavil nov album in dokazal, da resnično obvlada različne pevske tehnike. Pevec bo letos dopolnil 60 let in sam pravi, da se moraš vse življenje učiti, tudi v glasbi. Odkar je v zimzeleni skladbi In ko enkrat bom umrl svoje veščine dodala kraljica jodlanja Brigita Vrhovnik Dorič, je zaljubljen v ta način obvladovanja tonov. Pred koncertom v Cankarjevem domu je sklenil, da se bo še sam preizkusil kot jodlar, saj je napisal pesem, ki je kot nalašč za takšno petje. Na odru Cankarjevega doma ga bomo tako prvič do zdaj lahko občudovali tudi kot jodlarja. V narodnozabavnih vodah smo ga že videli; pokazal je, kako lepo se mu poda gorenjska noša, zdaj pa je na vrsti še posebna glasbena veščina – jodlanje. Magnifico, ki je mojster v iskanju privlačnih izrazov, nikoli ne razočara, in odkar je postal dedek, je dobil še večji ustvarjalni zagon. Njegove oboževalce tako čaka edinstven večer, poln presenečenj z novimi skladbami in dobrimi starimi uspešnicami, s katerimi nas Robert Pešut razveseljuje že tri desetletja.

Foto: Marko Delbello Ocepek

