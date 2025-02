šport

Po zmagi nad Šentjurjem do desetega pokalnega finala

14.2.2025

Ljubljana - Košarkarji Krke so v polfinalu zaključnega turnirja pokala Spar v Ljubljani premagali Šentjur s 87:73 (13:19, 44:39, 62:61).

* Dvorana Kodeljevo, gledalcev 600, sodniki: Majkić (Hrastnik), Krejić (Kranj), Zupančič (Ljubljana).

* Krka: Robinson 9 (4:6), Mirtić 4, Persons 19 (6:6), Jurković 8, Špan 11 (2:2), Cerkvenik 14 (2:2), Bursać 2, Skeens 8 (2:2), Smrekar 7 (3:3), Klobučar 5.

* Šentjur: Brunčević 13 (4:5), Glavan 10 (2:2), Pešak 3, Čevizović 2, Pelko 9 (1:2), Belko 2, Šešlija 9 (1:2), Hornbuckle 16 (6:9), Lapornik 6 (3:3), Vasilić 3 (1:2).

* Prosti meti: Krka 19:21, Šentjur 18:25.

* Met za tri točke: Krka 10:24 (Špan 3, Jurković 2, Cerkvenik 2, Robinson, Persons, Klobučar), Šentjur 7:22 (Pelko 2, Hornbuckle 2, Lapornik, Pešak).

* Osebne napake: Krka 24, Šentjur 27.

* Pet osebnih: Lapornik (34.).

V finalu zaključnega turnirja pokala Spar v Ljubljani se bosta v petek ob 20.30 pomerili Cedevita Olimpija in Krka. Ljubljančani so bili v polfinalu boljši od ECE Triglava s 83:63, Novomeščani pa so ugnali Šentjur s 87:73.

Cedevita Olimpija bo osemindvajsetič igrala v finalu pokalnega tekmovanja in se potegovala za 24. naslov, tretjega v nizu, Krka pa ima za seboj devet finalov in štiri naslove. Nazadnje je slavila 2021, ko je na Kodeljevem najprej izločila Cedevito Olimpijo, nato pa v finalu ugnala Šentjur.

Ljubljančani imajo priložnost za enajsto zaporedno lovoriko na domačih parketih, drugo v tej sezoni po superpokalu, ki so ga osvojili septembra. S tem bi bili le še naslov v ligi OTP banka oddaljeni od četrte zaporedne trojne krone.

Zadnji poraz v finalih domačih tekmovanj je Cedevita Olimpija doživela v pokalu 2020 na Kodeljevem proti Koper Primorski.

To bo sedmi finale pokala Spar med glavnima tekmecema v Sloveniji. Petkrat je slavila Olimpija, enkrat pa Krka. Lani v finalu so bili Ljubljančani boljši s 87:86.

Polfinala včeraj na Kodeljevem sta se končala po pričakovanju. Tako Cedevita Olimpija kot Krka sta odpor tekmecev strla šele v zadnji četrtini. Ljubljančani so jo dobili s 23:9, Novomeščani pa s 25:12.

Krka (za katero je prvič zaigral tudi novinec Aleksandar Bursać), ki je imela po treh četrtinah le točko prednosti, je zadnjih deset minut odprla z delnim izidom 11:0 in tako rešila vprašanje zmagovalca.

Najboljši strelci Krke so bili Tayler Persons z 19 točkami (9 podaj), Miha Cerkvenik (14 točk, trojke 2:3, 5 skokov) in Jan Špan (11 točk, 6 podaj), za Šentjur pa sta največ točk zbrala Daniel Hornbuckle (16) in Tarik Bruncević (13).

