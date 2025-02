dolenjska

Podkast Dolenjskega lista

14.2.2025 | 07:00

Novinar Igor Vidmar in prof. Marko Milosavljević med snemanjem prvega podkasta. (Foto: M. Ž.)

17. februarja leta 1950 je izšla prva številka Dolenskega lista. Pred natanko 75 leti. Pomemben rojstni dan našega časopisa bomo na Dolenjskem listu proslavili s posebnim darilom. S svojim prvim podkastom.

Z novo obliko podajanja informacij želimo ponudbo vsebin še bolj razširiti, se s svojimi bralci tesneje povezati in se približati morda tudi novim, ki raje poslušajo kot berejo. S pronicljivimi in zanimivimi gosti bomo odstirali globlji in intimnejši vpogled v teme, ki zanimajo naše bralce oz. poslušalce in gledalce. S podkastom povečujemo tudi dostopnost do naših vsebin, ki bodo na naši spletni strani in različnih platformah dosegljive kadarkoli in jih bo moč spremljati kjerkoli.

Prvi gost našega podkasta je profesor dr. Marko Milosavljević, verjetno največji strokovnjak na področju medijev in novinarstva pri nas. Med drugim je spregovoril o usodi tiskanih medijev in o pomenu regionalnih časopisov, kakršen je tudi Dolenjski list, o rabi umetne inteligence pri novinarskem delu, o predlogu novega medijskega zakona in še marsičem drugem.

Prvi podkast bo na naši spletni strani in družbenih omrežjih objavljen v ponedeljek, 17. februarja, ob 7. uri.

Vabljeni k ogledu!

