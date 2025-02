dolenjska

Zaposleni v zaporih opozorili na nevzdržne delovne razmere: ''Tako ne gre več''

13.2.2025 | 14:35 | R. N.

Dob pri Mirni - Tako kot po drugih zaporih so tudi zaposleni v Zavodu za prestajaje kazni zapora Dob pri Mirni danes točno ob 11. uri izvedli enourni opozorilni protest. Opozorili so, da so razmere alarmantne, saj so zapori prenatrpani, pravosodnih policistov pa je premalo. »Vladi in ostalim pristojnim organom želimo sporočiti, da tako več ne gre,« je poudaril predsednik konference sindikata uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Leon Lobe in napovedal stopnjevanje pritiska.

Protest zaposlenih v Zavodu za prestajaje kazni zapora Dob pri Mirni. (Foto: R. N.)

»Status zaposlenega v slovenskem zaporskem sistemu se je v zadnjih letih poslabšal. Naše delo ni več ovrednoteno in cenjeno, predvsem pa je zapostavljeno. Želimo, da se to spremeni na bolje in da bi bilo naše delo spet zanimivo in spoštovano – tudi za nove generacije, ki prihajajo za nami,« je povedal Lobe.

Opozoril je na pomanjkanje zaposlenih, kot so pravosodni policisti, inštruktorji, strokovni delavci in strokovno-tehnično osebje. »Zato vlado pozivamo k takojšnjemu reševanju te problematike,« je pozval.

Predsednik konference sindikata uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Leon Lobe je prebral zahteve zaposlenih v zaporih. (Foto: R. N.)

Po njegovih besedah zaposleni v slovenskih zaporih od ministrice za pravosodje Andreje Katič in vlade zahtevajo takojšnjo obravnavo in sprejetje kolektivne pogodbe za izvrševanje kazenskih sankcij, s katero se lahko izboljša status zaposlenih v zaporskem sistemu. »To je naša prva zahteva,« je poudaril Lobe.

Od pristojnih zahtevajo izrabo vseh pravnih sredstev za reševanje problematike prezasedenosti v zaporih, predvsem v obliki transferjev po uradni dolžnosti, premeščanja zaprtih tujcev v njihove matične države v obliki transferjev, s čim večjo izvedbo pogojnih odpustov, amnestijami in ostalimi ukrepi, ki bodo pripomogli k manjši prezasedenosti slovenskih zaporov.

»Zaposleni v upravi RS za izvrševanje kazenskih sankcij zahtevamo takojšnjo uveljavitev že pripravljenih normativov in standardov, ki pomembno vlivajo na delo zaposlenih v našem zaporskem sistemu. Vsi, ki delamo z zaprtimi osebami, zahtevamo od vlade, da se delo z zaprtimi osebami ovrednoti z dodatki, ki nam pripadajo po obstoječi kolektivni pogodbi za javni sektor,« je dejal Lobe in dodal, da je ena njihovih glavnih zahtev je tudi čimprejšnja odprava plačnih anomalij v novi plačni reformi.

V kolikor vlada zanje ne bo imela posluha, bodo primorani zaostrovati sindikalne aktivnosti, je napovedal. Na kakšen način bodo stopnjevali pritisk, pa ni želel razkriti, saj da je še prezgodaj.

Protesta se je udeležilo več deset zaposlenih, ki so med drugim opozorili na težke delovne razmere in nizke plače. »Pravosodni policist začetnik ima 820 evrov osnovne neto plače, sam pa imam kot pravosodni policist, ki mu ne manjka več veliko do upokojitve, 1200 evrov neto plače,« je povedal Robert Čelič. Nekaj po njegovih besedah nanesejo še dodatki in nadure, a zahtevajo tudi toliko več dodatnega dela. Koliko bo znašala njegova plača po novem plačnem sistemu, še ne ve, saj jo bodo prejeli v petek, boji pa se, da bo celo 100 evrov bruto manjša, je dejal.

Protestni shod zaposlenih je »v smislu klica na pomoč«, kot se je izrazil, podprl tudi direktor zapora na Dobu Zoran Remic. Opozoril je, da delo v njihovem zaporu poteka v resnično nevzdržnih razmerah. »Danes je denimo zaprti del 136-odstotno zaseden, nekateri oddelki pa tudi 175-odstotno,« je opozoril Remic.

Direktor zapora na Dobu Zoran Remic. (Foto: R. N.)

Najbolj jim primanjkuje pravosodnih policistov. »Trenutno jih je 25 odstotkov manj, kot jih je bilo še leta 2022,« je ponazoril s številkami. Posledično morajo obstoječi zaposleni opraviti toliko več nadur. »Samo lani so podpisali dodatna soglasja za izvajanje nadurnega dela nad 170 nadur,« je dejal. Zaradi pomanjkanja pravosodnih policistov odpade tudi veliko prevozov obsojencev na sodne obravnave. »Nikoli ni bilo rožnato, ampak letos je res alarm in ta trenutek še ne vemo, kako bomo letos opravili vse nujne naloge,« je opozoril.

Več dela imajo po njegovih besedah tudi zato, ker se povečuje število zaprtih tujcev in ker se povečuje število izrednih dogodkov. »Slednji so se v zadnjih letih podvojili,« je opozoril.

Tako so se na protestu zbrali tudi pred zaporom v Novem mestu. Zahteve enake, kot so jih sporočali na Dobu. (Foto: M. L.)

Na opozorilni protest se je že včeraj odzvala tudi ministrica za pravosodje Andreja Katič, ki protest zaposlenih v zaporskem sistemu obžaluje, a razume njihovo nejevoljo. Ministrica je ob tem napovedala analizo plač in sistemske rešitve.

