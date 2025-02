novice

Zapade lahko do 10 centimetrov snega

13.2.2025 | 11:50 | G. G.

V zimi, ki je sila skopa s snegom, ne gre zamuditi napovedi o malce krepkejših snežinkah.

Zadnje napovedi kažejo, da bo ciklon tokrat »ubogljiv« in bo imel dovolj vpliva na vremenske razmere v Sloveniji. Najprej, pozno popoldne in proti večeru, bodo padavine dosegle pregrade zahodne in južne Slovenije, v noči na petek pa se bodo razširile in zajele večji del države. Po oceneh vremenslovcev bo v petek zjutraj dež od severovzhoda prehajal v sneg. Najbolj goste snežinke bodo padale dopoldne, čez dan bodo oslabele, zvečer pa bo povsod prenehalo snežiti.

Na zeleno obarvanih področjih je pričakovati učinke vetra. (Neurje.si)

Po oceni meteorologov na Agenciji RS za okolje (Arso) bo do sobote zjutraj po nižinah v notranjosti predvidoma zapadlo od 5 do 10, v hribovitem svetu pa od 10 do 25 centimetrov snega. Ker so bo v soboto in nedeljo ohladilo, se bo sneg vsaj v višjih lega obdržal še nekaj dni.

Poznavalci vremenski pojavov na spletnem portalu Neurje.si ob tem dodajajo, da zaradi fenskega učinka (vetra) ponekod snega ne pričakujemo. To velja za večji del ljubljanske kotline in Pomurje, kjer lahko le rahlo pobeli.

