dolenjska

Zapora Šegove ulice preklicana, v soboto zapora Seidlove ceste

13.2.2025 | 18:50 | M. K.

Foto: MONM

Novo mesto - Zaradi vremenskih razmer je preklicana zapora Šegove ulice, ki je bila napovedana za obdobje med 14. in 16. februarjem 2025.

Zapora Seidlove ceste ostaja nespremenjena in bo kot napovedano vzpostavljena v soboto, 15. februarja 2025, med 10. in 15. uro med Plavo laguno in križiščem s Cankarjevo ulico.

Šegova ulica

Seidlova cesta

Med popolno zaporo Seidlove ceste bo obvoz urejen skozi Ločno in Bršljin na relaciji Seidlova cesta–Andrijaničeva cesta–Ljubljanska cesta–Seidlova cesta in obratno.

‹ nazaj