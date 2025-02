dolenjska

Razburjajo visoke cene omrežnine - za prazno hišo plačuje več kot za naseljeno

13.2.2025 | 13:30

Ljudi še vedno razburjajo visoke cene omrežnine. Bralec iz okolice Šentjerneja, ki nas je poklical, nam je razložil svoj nenavadni primer. Kot pravi, ima v lasti staro nenaseljeno hišo in zidanico, v kateri ni nič drugega kot zgolj dve kleti. Porabe elektrike v obeh objektih ni. »Tako piše tudi na položnici, torej da porabe ni. Kljub temu sem do novembra lani za oba objekta plačeval elektriko v znesku 13,59 evra, torej omrežnino in druge stroške. Zadnji mesec pa je znesek na položnici kar dvakrat višji, torej 27,59 evra. Kako to sploh določijo, če je poraba elektrike nič? Zanimivo ob tem je, da je cena elektrike v hiši, v kateri živim, tudi zadnji mesec ostala ista kot prej. Res mi ni jasno, kako je to mogoče,« pravi.

