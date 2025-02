dolenjska

Pred informativnimi dnevi: Po novem tudi tehnik oblikovanja

13.2.2025 | 13:00 | Rok Nose

Na Šolskem centru Novo mesto nov program tehnik oblikovanja – Na novomeški gostinski šoli razmišljajo o programu tehnik varovanja – Denarne spodbude za dijake belokranjske srednje šole – Na Gimnaziji Brežice želijo umetniški oddelek

Novo mesto - Devetošolci bodo v petek in soboto obiskali srednje šole, na katere se želijo vpisati v prihodnjem šolskem letu. Informativni dnevi so odlična priložnost, da dobijo vse potrebne informacije za odločitev, kje nadaljevati šolanje. Srednje šole bodo sicer sprejemale prijave za vpis do 2. aprila, letos pa je novost tudi možnost elektronske oddaje prijavnice.

Največja izobraževalna ustanova v Sloveniji je Šolski center Novo mesto. Levo so stolpiči dijaškega in študentskega doma. (Foto: FB ŠCNM)

Na Šolskem centru Novo mesto (ŠCNM) letos razpisujejo nov program tehnik oblikovanja. Že dlje časa namreč ugotavljajo, da v naši regiji primanjkuje programov, ki so namenjeni ustvarjalnim dijakom z občutkom za umetniško izražanje. »Zato smo naredili preliminarno raziskavo med svetovalnimi delavkami po osnovnih šolah in med podjetji ter dobili potrditev, da bi bil program tehnik oblikovanja zelo zanimiv za bodoče dijake in tudi za podjetja, ki že ponujajo mesta za izvajanje praktičnega usposabljanja z delom. Omenjeni program bo imel tri izbirne module, in sicer modni oblikovalec, oblikovalec uporabnih predmetov in grafični oblikovalec. Za slednjega zaznavamo največ zanimanja,« pojasni direktor ŠCNM dr. Matej Forjan.

Dr. Matej Forjan (Foto: M. Ž.)

Lani so na ŠCNM precej več prijav, kot je bilo vpisnih mest, prejeli za program kozmetični tehnik, zato je sledila omejitev vpisa. Po besedah Forjana o razširitvi tega programa ne razmišljajo, saj za to nimajo ne kadrovskih ne prostorskih zmožnosti. »Hkrati spremljamo potrebe trga dela in ocenjujemo, da sta dva razpisana oddelka dovolj,« dodaja Forjan.

Razpisujejo tudi programe deficitarnih poklicev, kot so: inštalater strojnih inštalacij, oblikovalec kovin-orodjar, strojni mehanik, avtokaroserist, avtoserviser, izvajalec suhomontažne gradnje, tesar, zidar, pečar-polagalec keramičnih oblog. To šolsko leto jih skupaj obiskuje 283 dijakov. Kljub majhnemu vpisu bodo programe deficitarnih poklicev zaradi ohranjanja kontinuitete izvajali tudi v prihodnje, dokler bo na trgu dela zanimanje zanje.

VSE VEČ ZANIMANJA ZA TRGOVCA

Na Ekonomski šoli Novo mesto zadnja leta zaznavajo povečano zanimanje za večino svojih programov. Lani so razpisali en oddelek ekonomske gimnazije, prijav pa so dobili za dva. Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje so nato zaprosili za dodaten oddelek, ki so ga tudi dobili. Če bo tudi letos takšno zanimanje, bodo naredili podobno. Ravnateljico Vladimiro Šuštaršič veseli, da se vse več mladih odloči tudi za program trgovec. »Trenutno imamo v prvem letniku 17 dijakov,« dodaja.

DOBER VPIS ZA MEHANIKA KMETIJSKIH IN DELOVNIH STROJEV

Na Kmetijski šoli Grm in biotehniški gimnaziji največ dijakov sprejmejo v program tehniške gimnazije, v zadnjem času pa po besedah ravnateljice Marjane Kos opažajo povečanje zanimanja za kmetijsko-podjetniškega tehnika, slaščičarja ter pomočnika v biotehniki in oskrbi. Zaradi potreb lokalnega okolja so lani prvič razpisali triletni program za mehanika kmetijskih in delovnih strojev, v katerega se je vpisalo 27 dijakov. Tudi letos so razpisali en oddelek. Po besedah ravnateljice je na trgu dela veliko povpraševanja po kadru, ki prodaja in servisira kmetijsko in gozdarsko mehanizacijo.

Najmanj zanimanja lani je bilo za mesarja. Gre za deficitarni poklic, za katerega država ponuja štipendijo. V naslednjem šolskem letu bodo lahko dijaki, ki bodo prvič vpisani v 1. letnik, dobili štipendijo tudi za druge deficitarne poklice, kot so: gospodar na podeželju, vrtnar, cvetličar in hortikulturni tehnik.

RADI BI TEHNIKA VAROVANJA

Po besedah ravnateljice Srednje šole za gostinstvo in turizem Maje Skubic Avsec sta bila zaradi spodbujanja vpisa v strokovne in poklicne šole po novem med deficitarne poklice dodana tudi oba njihova programa, gastronom-hotelir ter gastronomske in hotelske storitve. »Razpisana višina štipendije je 123,46 evra, kandidirajo pa lahko vsi, ki bodo v prihajajočem šolskem letu dijaki 1. letnika navedenih izobraževalnih programov,« pove Skubic Avsec in dodaja, da so na voljo tudi kadrovske štipendije posameznih delodajalcev v naši regiji.

Maja Skubic Avsec (Foto: I. Vidmar)

Ravnateljica dodaja, da bodo na pristojnem ministrstvu ponovno zaprosili za dodelitev novega izobraževalnega programa tehnik varovanja. »Jugovzhodna Slovenija in Posavje sta gospodarsko močni regiji in različni delodajalci izražajo potrebe po zaposlovanju v varnosti in varovanju (npr. podjetja za varovanje, policija, zapori, vojska), program pa je mladim zanimiv in privlačen, saj imajo vse slovenske šole, ki ga izvajajo, polno zasedena razpisana mesta,« razloži Skubic Avsec.

DENARNE SPODBUDE ZA DIJAKE

»V zadnjih dveh letih spet opažamo povečanje vpisa, kar potrjuje, da so naši učni programi dovolj prepoznavni. Kljub temu pa še vedno ugotavljamo, da nekateri učenci zapustijo Belo krajino in se odločijo za izobraževanje na drugi strani Gorjancev. Razlogi za to so lahko povezani z dnevnim migriranjem staršev, osebnimi odločitvami mladostnikov, še vedno pa je eden poglavitnih razlogov tudi prevoz – vsi belokranjski dijaki nimajo neposredne avtobusne povezave do Črnomlja,« pravi ravnateljica Srednje šole Črnomelj Darja Bremec, ki si želi, da bi dijakom lahko ponudili še kateri program, vendar ga zaradi manjšega vpisa težko upravičijo.

Da bi ustavili odhajanje učencev, so pred leti vse tri belokranjske občine sprejele odlok o dodeljevanju denarnih spodbud za vse dijake edine belokranjske srednje šole, in sicer 80 evrov na mesec. »Spodbujanje mladih, da se izobražujejo v domačem kraju, je modra odločitev, s katero občine zagotovo razmišljajo dolgoročno in imajo v mislih tudi razvoj regije – prispevajo k preprečevanju bega možganov,« odločitev občin pozdravlja Bremec.

NA GIMNAZIJI TUDI UMETNIŠKI ODDELEK

Na Gimnaziji Brežice letos pričakujejo podoben vpis kot v preteklih letih, zaznavajo pa vse večje zanimanje za športni oddelek. Zato bodo po besedah ravnatelja Uroša Škofa ministrstvo za vzgojo in izobraževanje znova zaprosili za povečanje obsega vpisa, da lahko sprejmejo vse nadarjene športnike.

Uroš Škof (Foto: osebni arhiv)

Pripravljajo tudi dokumentacijo za uvedbo oddelka umetniške gimnazije. »V pomladnih mesecih bomo preverili zanimanje med osnovnošolci, želja je, da prvo generacijo vpišemo v šolskem letu 2026/2027. Za regijo Posavje bi bila uvedba tega programa izjemno pomembna, saj bi povečala pestrost in izbiro srednješolskih programov ter mladim omogočila dodatne izobraževalne možnosti na področju umetnosti v gimnazijskem izobraževalnem programu,« poudarja ravnatelj.

