kronika

FOTO: V trčenju v Šmihelu štirje poškodovani

13.2.2025 | 09:30 | M. K.

Včeraj malo pred 7.00 uro zjutraj se je zgodila prometna nesreča v Šmihelu v Novem mestu. Policisti PPP Novo mesto so ugotovili, da je 20-letni voznik osebnega avtomobila zaradi prehitre vožnje izgubil oblast nad vozilom in zapeljal na nasprotni pas, po katerem je v tem trenutku pripeljala voznica osebnega avtomobila, ki kljub zaviranju trčenja ni mogla preprečiti. Oba voznika sta se lažje poškodovala, poškodovana pa sta bila tudi potnika v vozilu udeleženke, eden huje, eden pa lažje. Zoper neodgornega voznika bodo policisti podali kazensko ovadbo na pristojno sodišče, so danes sporočili s PU Novo mesto.

Foto: FB PKD

V jutranji konici so seveda takoj nastali zastoji (Foto: FB PKD)

Vozil brez vozniške, zdaj je tudi bez avta

Policisti PP Brežice so okoli 16.00 ure na območju Cerkelj ob Krki ustavili voznika neregistriranega osebnega avtomobila Peugeot 206, ki je vozil brez veljavnega vozniškega dovoljenja. Avto so mu zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog. Za več kršitev cestnoprometnih prekrškov pa so mu izdali plačilni nalog.

Pihal ni, bi pa vozil

Šentjernejski policisti so v okolici Šentjerneja zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila. 65-letniku so zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. Tega je odločno odklonil in ker je s svojim ravnanjem nakazoval, da bo z vožnjo nadaljeval, so ga pridržali. O kršitvi bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Posekal 16 dreves

V okolici Jurke vas je nezanec na gozdni parceli posekal in odpeljal 16 dreves, skupaj približno 62 kubičnih metrov lesa. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 4500 evrov.

Bo pastir?

Na območju Dolenjskih Toplic je neznanec preko noči izpod nadstreška gospodarskega poslopja ukradel električnega pastirja in akumulator ter s tem oškodoval lastnika za 200 evrov.

Prijeli tihotapca migrantov

Policisti so okoli 11.30 pri Podturnu ustavili voznika osebnega avtomobila VW Touran čeških registrskih oznak. 53-letni državljan Ukrajine je prevažal štiri državljane Kitajske, ki so nedovoljeno vstopili v Slovenijo. Ukrajincu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice in PP Dolenjske Toplice včeraj prijeli 39 tujcev, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v R Slovenijo. Prijeli so 13 državljanov Egipta, 8 Bangladeša, 4 Kitajske, 3 državljane Turčije in Maroka te državljana Iraka, Alžirije, Sirije, Indije, Šrilanke, Tunizije, Afganistana in Nepala.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 54. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 175 klicev. Obravnavali so 11 prometnih nesreč, v devetih je nastala premoženjska škoda, v dveh pa so se udeleženci poškodovali. Posredovali so zaradi dveh kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, nasilja v družini in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

‹ nazaj