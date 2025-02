Mali pomočniki, na katere se lahko vedno zanesete

13.2.2025 | 10:00

Mali gospodinjski aparati so sestavni del sodobnega življenja in spreminjajo način opravljanja vsakodnevnih opravil. Z vse bolj naprednimi tehnološkimi rešitvami nam ponujajo udobje in učinkovitost. Tako izboljšujejo našo dnevno rutino in optimizirajo čas, ki ga namenimo kuhanju, čiščenju in ustvarjanju prijetnega doma.

Robot, vaš najbolj izurjen kuhinjski pomočnik (Foto: Gorenje GSI)

Prepustite delo izurjenim kuhinjskim pomočnikom

Kuhanje najljubšega kosila ali peka peciva po babičinem receptu je lahko zamudno opravilo, saj je sestavljeno iz številnih korakov, ki zahtevajo naš čas in pozornost. Zakaj si jih ne bi poenostavili s pomočjo izkušenega pomočnika? Pri Gorenju so vam na voljo osnovni kuhinjski roboti, ki bodo namesto vas potrpežljivo zmešali, stepli ali zgnetli do vselej popolnega rezultata. Robote z nekoliko več nastavki pa lahko uporabljate skoraj kot napravo "vse v enem", saj omogočajo tudi tehtanje, rezanje zelenjave in celo mletje mesa. Katerega boste izbrali, je seveda odvisno od vaših želja in potreb, prav vsak pa vam bo omogočil brezskrbnost in več časa za kreativnost v kuhinji.

Pomočniki, ki vam omogočajo več časa za kretivnost v kuhinji (Foto: Gorenje GSI)

Če ideja o kuhinjskem robotu še ni povsem zrela, pa je zdaj morda čas za zamenjavo odsluženega opekača, grelnika vode ali blenderja? To je le nekaj od aparatov, brez katerih si sodobno kuhinjo težko predstavljamo.

Za čist dom in urejen videz

Da lahko zares uživamo v skrbno pripravljenih obrokih z našimi najdražjimi, je pomemben čist dom. Ključno vlogo pri tem igra sesalnik. Klasični, brezžični, za mokro in suho čiščenje? Pri Gorenju imajo vse. Če imate doma hišnega ljubljenčka, bodite pozorni na sesalnike z dodatnim nastavkom za odstranjevanje dlak s preprog in oblazinjenega pohištva, s katerim boste hitro in učinkovito zagotovili, da se gosti nikoli ne bodo usedli na stol poln dlak.

Kompakten in zmogljiv brezžični sesalnik za čist in urejen dom (Foto: Gorenje GSI)

V kolikor cenite preverjeno kakovost ali nagrajen dizjan, ne spreglejte sesalnika z dobro oceno Zveze potrošnikov Slovenije oziroma sesalnika, ki je prejel nagrado za oblikovanje Reddot. Kdo pravi, da sesalnik ne more zgledati dobro?

Da boste v oblačilih vselej zgledali dobro tudi vi in vaši družinski člani, pa je pomemben likalnik. Likanje sicer velja za eno najmanj priljubljenih in najbolj zamudnih gospodinjskih opravil, zato je izbira dobrega likalnika, ki to opravilo skrajša in olajša, posebnega pomena. Pri Gorenju boste našli tako klasične likalnike kot parne postaje. Slednje še posebej pridejo v poštev pri večji količini perila, saj parna postaja proizvaja večjo količino pare pri višji temperaturi, velik zbiralnik za vodo pa ponuja možnost likanja tudi do nekaj ur brez izgubljanja časa z nenehnim polnjenjem vode.

S parno postajo hitreje opravite z večjo količino perila (Foto: Gorenje GSI)

Naj bo Gorenje del vaše osebne podporne ekipe, ki vam omogoča, da manj časa posvetite gospodinjskim opravilom, več pa stvarem in osebam, ki jih imate najraje.

Oglasno sporočilo

‹ nazaj