Kdo so junaki iz naše regije

13.2.2025 | 11:00 | M. K.; STA

Tacen - Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Damjan Petrič in minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar sta včeraj na Policijski akademiji v Tacnu podelila 66 medalj za požrtvovalnost in hrabrost. Med prejemniki je 47 policistov in 19 občanov, ki so pomagali v 39 dogodkih. Ta dejanja so danes redkejša in zato veliko vrednejša, meni Petrič.

Na dogodku sta med prejemnike razdelila 53 medalj policije za požrtvovalnost in 13 medalj za hrabrost, ki so s svojimi dejanji rešili številna življenja.

Foto: GPU

Pri nudenju pomoči so prejemniki velikokrat pokazali iznajdljivost in pri reševanju uporabili to, kar so imeli v svoji okolici. "Za zelo pomembno se je pokazalo tudi čisto praktično znanje, tisto življenjsko, ki ga ljudje potrebujemo vsakodnevno," je še dodal Petrič.

Izrazil je tudi zadovoljstvo ob medsebojnem sodelovanju dispečerjev, gasilcev, zdravstvenih delavcev in drugih, ki pomagajo pri reševanju življenj.

Po Poklukarjevih besedah današnji dogodek prinaša sporočilo o dragocenosti življenja ter hrabrosti in požrtvovalnosti, ki krasita "izjemne in velike ljudi". Zgodbe prejemnikov medalj se zdijo skoraj filmske, je še dodal.

"Vsi vemo, da je kadrovska situacija v celotni državi, praktično v vseh sektorjih, poseben izziv," je izpostavil Poklukar. Na ministrstvu in policiji skozi celo leto aktivno delajo na področju promocije in zaposlovanja, je poudaril. Ob tem je spomnil na pred dnevi objavljen razpis za zaposlitev v policiji in vpis za izobraževanje na Policijsko akademijo.

POLICIJSKA UPRAVA NOVO MESTO

Med prejemniki medalj policije za hrabrost in požrtvovalnost je tudi šest policistov z območja PU Novo mesto:

- policista Miha Tivadar in Valerija Verhovnik (Policijska postaja Novo mesto) sta 28. maja 2024 posredovala po sporu sorodnikov in v kritičnih razmerah s temeljnimi postopki oživljanja storila vse, da bi ohranila človeško življenje;

- policisti Martin Kaplan, Luka Lužar in Rok Selko (Policijska postaja Novo mesto) so 8. julija 2024 pravočasno našli samomorilnega moškega in ga rešili pred tem, da bi ga na tirih povozil vlak;

- policist Damjan Flajnik (Policijska postaja Črnomelj) pa je 19. julija 2024 pozno zvečer na vse načine poskušal rešiti življenje moškega v reki.

Daljši opisi njihovih pogumnih dejanj pa se glasijo:

Miha Tivadar in Valerija Verhovnik, Policijska postaja Novo mesto, 28. maj 2024

Policista Valerija Verhovnik in Miha Tivadar sta 28. maja 2024 posredovala po klicu občanke, da sta se njena svojca sprla. Ob prihodu na kraj sta na tleh opazila ležečega moškega, ki je bil neodziven in ni kazal znakov življenja. Krvavel je iz nosu in glave. Nemudoma sta ga začela oživljati, obenem pa sta prosila za hiter prihod reševalcev. Med oživljanjem sta začutila šibek pulz. Ko sta prišla na kraj še policista Boštjan Kulovec in Leon Novak, so oživljanje izmenjaje nadaljevali vse do prihoda reševalcev, ki so nato prevzeli poškodovanca. Kljub vsem naporom policistov in reševalcev je oseba žal umrla. Zdravnica je delo policista in policistke, ki sta prva začela postopek oživljanja, pohvalila, saj sta poškodovanega z ustreznim ravnanjem oživila in ohranila pri življenju do njihovega prihoda. Ker sta v kritičnih razmerah storila vse, da bi ohranila človeško življenje, policista Valerija Verhovnik in Miha Tivadar prejmeta medaljo policije za požrtvovalnost.

Martin Kaplan, Luka Lužar in Rok Selko, Policijska postaja Novo mesto, 8. julij 2024

Policista Luka Lužar in Martin Kaplan sta se 8. julija 2024 odzvala klicu obupane ženske, ki je povedala, da ima njen sin že več dni težave in samomorilne misli. Tistega jutra ji je tudi povedal, da si bo vzel življenje, in nato peš odšel od doma. Na kraj je skupaj z omenjenima policistoma v patrulji samoiniciativno odšel tudi policist Rok Selko. Ugotovili so, da je moški odšel proti bližnjemu gozdu, zato so se takoj odpravili tja in ga začeli iskati. Kmalu so slišali kričanje in zvok bližajočega se vlaka. Stekli so proti progi in zagledali moškega, ki je stal na tirih in kričal. Na njihove pozive se ni odzival, zato so brez oklevanja stekli do njega. Čeprav se je upiral, so ga zgrabili za roke in vrat ter v zadnjem trenutku potegnili s tirov. Potniški vlak je bil takrat od njih oddaljen le še nekaj metrov. Na kraj dogodka so nemudoma poklicali reševalce in moškega zadržali do njihovega prihoda. Policisti Luka Lužar, Martin Kaplan in Rok Selko so pri reševanju občana tvegali svoje življenje in varnost, zato si zaslužijo medaljo policije za požrtvovalnost.

Damjan Flajnik, Policijska postaja Črnomelj, 19. julij 2024

Dežurnega policista Policijske postaje Črnomelj je 19. julija 2024 pozno zvečer dvakrat poklicala zaskrbljena občanka. Med prvim klicem je povedala, da se v bližini stanovanjskega bloka na območju Črnomlja moški nedostojno vede, kmalu zatem pa je poklicala ponovno, češ da je isti moški na hodniku pred stanovanjem zažgal kartonsko škatlo. Policisti so prejeli tudi klic varnostnika iz bližjega podjetja. Po njegovih besedah je občan preplezal ograjo, vdrl v prostore podjetja, nato pa skočil s strehe in se pognal proti bližnji reki. Že po prvem klicu je bil na kraj napoten policist Damjan Flajnik, ki mu občana ni takoj uspelo izslediti. Po drugem klicu je bilo v bližino reke napotenih več policijskih patrulj, med njimi tudi intervencijska, v kateri je bil Damjan Flajnik. Do njihovega prihoda je moški že skočil v reko. Kljub pozivanju policistov ni hotel iz vode in se je čedalje bolj oddaljeval od brega proti sredini struge. Policisti so na pomoč poklicali gasilce, policist Damjan Flajnik pa se je odločil, da bo ukrepal takoj. Najprej je moškega poskušal potegniti iz reke z vejo. Ker se je ta ni hotel oprijeti, je v temi skočil za njim in ga poskušal najti v vodi. To mu ni uspelo. Izkazalo se je, da je občan žal utonil. Policist Damjan Flajnik je izkazal posebno hrabrost, ko je nesebično in vztrajno reševal življenje osebi, ki ni hotela biti rešena. Za svoje pogumno dejanje prejme medaljo policije za hrabrost.

