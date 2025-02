gospodarstvo

Zdravilišča bodo med zimskimi počitnicami polna

13.2.2025 | 08:00 | STA; M. K.

Zdravilišča bodo med šolskimi zimskimi počitnicami dobro zasedena. Kot so sporočili iz Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč, so ponekod zmogljivosti v celoti zasedene, predvsem v drugem tednu počitnic, ko pričakujejo več hrvaških in avstrijskih gostov, ki bodo prav tako na počitnicah.

Foto: arhiv; Terme Čatež

Tudi Terme Čatež z optimizmom zrejo v čas zimskih počitnic. Obdobje zimskih počitnic se po njihovi oceni dobro polni, je pa za odtenek večje povpraševanje v drugim terminu počitnic, ko imajo počitnice dijaki iz osrednje in zahodne Slovenije.

Dejali so, da je večina gostov v prvem tednu počitnic iz Slovenije, medtem ko v času drugega tedna počitnic poleg slovenskih gostov prednjačijo gostje s Hrvaške, nekaj pa je tudi tradicionalnih gostov iz Srbije, Avstrije in Italije.

Gostje v zimskem času v Termah Čatež povprečno bivajo nekaj noči manj kot poleti. V času počitnic pa je več kot dnevnih obiskovalcev, ki obisk prilagajajo vremenskim razmeram, gostov, ki bivajo več dni.

V Termah Krka v času zimskih počitnic pričakujejo enako dobro zasedenost kot lani. Tudi letos ohranjajo ugodnost za družine, kar pomeni, da pri njih otroci do šestega leta starosti in en otrok do 12. leta starosti počitnikujejo brezplačno, če sta nastanjena v sobi z dvema odraslima.

Gostje v povprečju v Krkinih nastanitvenih kapacitetah počitnikujejo tri nočitve. Največ gostov pričakujejo iz Slovenije, med tujimi pa goste iz Italije, Hrvaške, Avstrije in Nemčije.

V skupnosti so zapisali, da so lani dosegli nadpovprečne poslovne rezultate v zdraviliščih in to predvsem na račun tujih gostov, ko jih je bilo lani glede na leto 2023 za 6,1 odstotka več, za 5,6 odstotka pa so porasle tudi njihove prenočitve.

"Trend se je še z večjo vnemo prenesel v leto 2025. Samo januarja smo tako zabeležili 9,1 odstotka tujih gostov, skupaj z domačimi pa je bil rast obiska 8,6-odstoten. Kar presenetljiva pa je razporeditev tujih gostov, saj prvič beležimo največji obisk s Hrvaške, saj ti gostje zasedajo prvo mesto, pred gosti iz Italije in Avstrije," so še navedli v Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.

‹ nazaj