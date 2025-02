dolenjska

Potrdili letne programe za družbene dejavnosti, razpisi v kratkem

12.2.2025 | 13:40 | M. K.

Mirna - Včeraj popoldne se je na 14. redni seji v tem mandatu sešel Občinski svet Občine Mirna. Med drugim je potrdil letne programe za različna področja družbenih dejavnosti, ki so podlaga za razpise za sofinanciranje programov in projektov.

Mirna (Foto: arhiv; Občina Mirna)

Sprejeti letni programi na področjih socialnega in zdravstvenega varstva, športa, kulture in dejavnosti za otroke in mladino predvidevajo, da bi letos na razpisih različnim prijaviteljem za njihove programe, projekte in redne dejavnosti lahko razdelili 9.000 evrov na področju socialnega in zdravstvenega varstva, 26.100 evrov na področju športa, nekaj manj kot 15.000 evrov na področju kulture in okvirno 4.500 evrov za dejavnosti otrok in mladine, poleg tega pa še 10.000 evrov za sofinanciranje javnih prireditev, poleg tega pa še 10.000 evrov za področje kmetijstva. Skupni znesek je enak kot v lanskem letu, kar pomeni, da bo za javne razpise z navedenih področij namenjenih nekaj manj kot 75.000 evrov, so sporočili z občine.

»Na podlagi sprejetih programov bomo objavili javne razpise, ki omogočajo redno delovanje društev in pripravo programov, prireditev in aktivnosti, v katere se vključujejo naši občani. Prek javnih razpisov sofinanciramo športne, kulturne, socialne, mladinske in druge programe ter projekte, ki so prilagojeni različnim ciljnim skupinam, s čimer omogočamo raznolike možnosti preživljanja prostega časa,« pojasnjuje mag. Valerija Jarm, višja svetovalka za področje družbenih dejavnosti na Občinski upravi Občine Mirna.

Ostali sklepi:

Občinski svet se je seznanil tudi z letnim načrtom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami – v proračunu je za sredstva za pokrivanje izdatkov operativnega delovanja in opremljanja enot in služb civilne zaščite, delovanja gasilske zveze, vključno z delovanjem prostovoljnih gasilskih društev v občini, ter za sofinanciranje investicij in investicijsko vzdrževanje gasilskih domov in opreme, zagotovljenih 83.400 evrov. V načrtu so opredeljeni načini financiranja, ostale zahteve so pa so določene v posameznih pogodbah oziroma aneksih s prostovoljnimi gasilskimi društvi in Gasilsko zvezo Trebnje, so zapisali na Občini Mirna.

Občinski svet je med drugim dal še soglasje k imenovanju Sabine Tori Selan za direktorico CIK Trebnje.

Zvočni zapisi Valerija Jarm Valerija Jarm

‹ nazaj