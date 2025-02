novice

Prihaja sneg do nižin: kje ga bo zapadlo največ

12.2.2025 | 12:50 | S. R.

Kakšne količine snega oziroma padavin bomo deležni, še ni mogoče natančno napovedati.

Foto: Primož Lavre

Kot so v najnovejši prognozi navedli na Agenciji RS za okolje (Arso), bomo na valentinovo dočakali prehod hladne fronte. Ta bo za uvod v začetek zimskih počitnic nekaj snega prinesla tudi nižinam. Danes sicer že pričakujejo rahle padavine, a bo z izjemo gorskega sveta šlo predvsem za dež.

V četrtek bo nato še nekoliko topleje. V višinah bo zapihal jugozahodni veter, zaradi katerega se bodo ob gorskih pregradah južne in zahodne Slovenije pojavljale padavine. Pred prihodom hladne fronte, ki jo meteorologi v noči na petek, se bo v četrtek popoldne segrelo tudi do okoli 10 stopinj Celzija.

V noči na petek se bodo padavine okrepile in zajele večji del države. Proti jutru bo dež po nižinah prehajal v sneg. Le na Primorskem bo večinoma deževalo, tam bo zapihala šibka do zmerna burja, drugod severovzhodni veter. Sneženje bo predvidoma najintenzivnejše v dopoldanskih urah in bo najkasneje ponehalo na jugu, verjetno šele v soboto proti jutru, so pojasnili na Arsu.

Do sobote zjutraj bo po nižinah v notranjosti predvidoma zapadlo od 5 do 10, v hribovitem svetu pa od 10 do 25 centimetrov snega.

Meteorologi nato pričakujejo razmeroma nizke temperature, se bo sneg predvsem v višjih legah tudi obdržal.

‹ nazaj