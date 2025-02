gospodarstvo

Minister Han na regijski zbornici o dobri kondiciji dolenjskega gospodarstva

12.2.2025 | 12:00 | Foto: Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport

Novo mesto - Minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han se je včeraj popoldne udeležil 𝟵𝟬. 𝗿𝗲𝗱𝗻𝗲 𝘀𝗲𝗷𝗲 𝘂𝗽𝗿𝗮𝘃𝗻𝗲𝗴𝗮 𝗼𝗱𝗯𝗼𝗿𝗮 𝗚𝗼𝘀𝗽𝗼𝗱𝗮𝗿𝘀𝗸𝗲 𝘇𝗯𝗼𝗿𝗻𝗶𝗰𝗲 𝗗𝗼𝗹𝗲𝗻𝗷𝘀𝗸𝗲 𝗶𝗻 𝗕𝗲𝗹𝗲 𝗞𝗿𝗮𝗷𝗶𝗻𝗲.

Na seji so gospodarstveniki predstavili izzive, s katerimi se srečujejo, ter 𝗶𝘇𝗽𝗼𝘀𝘁𝗮𝘃𝗶𝗹𝗶 𝗱𝗼𝗯𝗿𝗲 𝗿𝗲𝘇𝘂𝗹𝘁𝗮𝘁𝗲 gospodarskih družb iz regije, so zapisali na ministrstvu in dodali, da je v letu 2023 dodana vrednost na zaposlenega znašala 74.792 evrov, kar potrjuje visoko produktivnost regije.

Tri ključna podjetja – Krka, Revoz in Adria Mobill – so se uvrstila med 10 največjih slovenskih izvoznikov.

Minister je predstavil širšo gospodarsko situacijo in ukrepe za razvoj slovenskega gospodarstva, govorili pa so tudi o nameri ZDA glede uvedbe carin na jeklo in aluminij na svetovni ravni.

‹ nazaj