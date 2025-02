posavje

FOTO: Nove informacijske table na Reštanju

12.2.2025 | 11:00 | B. C.

Senovo - Na Reštanju, pri nekdanji rudniški strojnici oz. ''mašinhausu'', kjer se nahaja muzej rudarstva, so v okviru krajevnega praznika pred kratkim odkrili dve novi informacijski tabli. Prva je posvečena zgodovini gradu Reštanj ter cerkvi sv. Neže, druga pa začetkom premogovne dejavnosti na Senovem.

Pobuda za postavitev tabel je prišla s strani Bože Ojsteršek in Vlada Grahovca, vsebino tabel pa so pripravili dr. Helena Rožman iz Kulturnega doma Krško enote Grad Rajhenburg, ki je predstavila grad Reštanj, Urška Šoštar iz Valvasorjeve knjižnice Krško je pripravila predstavitev za cerkev sv. Neže, Anton Petrovič, predsednik Turističnega društva Senovo, pa je pripravil vsebino za tablo o premogovništvu na Reštanju.

Spomin na grad Reštanj in cerkev sv. Neže

"Tabla je umeščena tako, da se takoj nad njo vidi vzpetina, kjer so danes ruševine gradu Reštanj. Ta grad se je leta povezoval z Rajhenburgom in Rajhenburškimi, ostaja pa veliko neznank, če so Reštanjski grad res gradili Rajhenburški. Vsekakor pa sta bili ti družini med sabo povezani," je med drugim povedala Rožmanova.

David Vižintin, predsednik KS Senovo, je ob odprtju izrazil željo, da občina to zemljišče, kjer se nahajajo ruševine, odkupi, saj je zdaj v lasti države. Tako bi lahko območje ruševin očistili in ga uredili, da bi bile na ogled obiskovalcem, kot to počnejo druge občine.

''Cerkev sv. Neže je nekoč stala na Reštanju, kje točno je bila njena lokacija, ni znano. Dokumenti v nadškofijskem arhivu Maribor so bili veliko odkritje, saj so bili prvi dokumenti, ki so dokazovali obstoj cerkve Sv. Neže na Reštanju,'' je povedala Šoštarjeva.

O začetkih premogovne dejavnosti

Leta 1796 naj bi kovač Andrej Grabner v reštanjskih gozdovih odkril premog, tega leta so bile na dnevnem kopu na Reštanju odkopane prve količine premoga. ''V obdobju med obema vojnama se je na Senovem največ zgradilo, v premogovniku so veliko vlagali v družbeni standard, na srečo so k sodelovanju povabili tudi foto studio Pelikan iz Celja, ki so zadevo dokumentirali,'' je povedal Petrovič. Fotografije na tablah območje nekdanjega rudnika na Reštanju.

Dogodek, ki ga je organizirala KS Senovo, so zaključili z ogledom muzeja rudarstva v ''mašinhausu''.

‹ nazaj