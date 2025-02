kronika

Vlamljali v gostilne - v Brestanici ni šlo, v Sevnici pa

12.2.2025 | 09:50 | M. K.

V okolici Brestanice je nekdo ponoči skozi glavni vhod skušal vlomiti v gostinski lokal, kar mu ni uspelo, poskušal je vlomiti še skozi stranski vhod, prav tako neuspešno, zato je kraj zapustil. Kljub temu pa je lastniku naredil škode za približno 1500 evrov, so sporočili s PU Novo mesto.

V Sevnici so bili vlomilci bolj 'uspešni' - tam je nekdo ponoči skozi vhodna vrata vlomil v gostinski lokal in ukradel menjalni denar. Lastnik je oškodovan za približno 1000 evrov.

V Metliki pa je med 10.2. do 11.2. nekdo skozi balkonska vrata vlomil v stanovanjsko hišo ter ukradel denar in zlatnino. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 2500 evrov.

Simbolna slika (Foto: arhiv DL)

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Dobova, Rigonce, Rakovec)včeraj prijeli 14 državljanov Bangaledeša, 5 državljanov Afganistana in Turčije, 2 državljana Egipta, Rusije in Indije, državljana Azerbajdžana, Palestine, Gane in Nepala.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 65. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 198 klicev. Obravnavali so osem prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi štirih kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari,vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov meje.

