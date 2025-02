posavje

FOTO: Skupna vaja PGE Krško in NMP Brežice

12.2.2025 | 09:00 | Foto: PGE Krško

Ekipa krških poklicnih gasilcev se je včeraj udeležila praktičnih vaj na povabilo Nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Brežice na temo pristopa do ponesrečenca, ITLS pregleda, hitrega in urgentnega izvleka ponesrečenca iz vozila in imobilizacijo na zajemalnih nosilih. Namen vaje je bil urjenje posredovalcev z opremo, taktika pristopa, sodelovanje gasilcev in reševalcev na skupnih intervencijah, predvsem prometnih nesrečah in izmenjavi dobre in slabe prakse pri našem delu, so zapisali na spletni strani PGE Krško in dodali: ''Tovrstne vaje in sodelovanje pripomorejo k učinkovitejšem posredovanju na terenu, zato smo se jih z veseljem udeležili.''

