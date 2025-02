dolenjska

Kavbojski škornji in klobuk pa na ples!

12.2.2025 | 14:15 | L. Markelj

Country glasba in ples postajata med Slovenci vse bolj priljubljena in tako je tudi na Dolenjskem. Kar precej kulturnih in zabavnih dogodkov v naših koncih popestri nastop plesalcev plesne skupine Country lajf. Plesalke in plesalci različnih starosti navdušijo s svojo energijo, pozitivnim nabojem pa tudi s samo pojavo, saj plešejo oblečeni kot pravi kavboji: v karirastih srajcah, kavbojkah s pasom in zaponko pa seveda v kavbojskih škornjih in s kavbojskim klobukom.

Country ples je tudi med Dolenjci vse bolj priljubljen. (Foto: L. M.)

Gre za skupine, ki delujejo kot del družine Country lajf, vodi pa jih ustanoviteljica Petra Metul, Korošica, ki že drugo leto živi v Šmarjeških Toplicah. Country glasba ji je všeč že od otroških let, s country plesom pa se je spoznala pred dobrimi desetimi leti, ko je začela plesati v ljubljanski skupini Colorado country line dance. Kasneje je zamenjala nekaj plesnih skupin in pred dobrimi petimi leti ustanovila svojo Country lajf.

Country ples je vse bolj priljubljen tudi na Dolenjskem in v Posavju.

Petra, ki je leta 2022 v Rimu pod vodstvom znanega koreografa in učitelja Adriana Castagnolija opravila licenco za učenje country plesa in pridobila naziv maestra country plesa, je želela ta ples razširiti tudi po Dolenjski. Uspeva ji, saj skupine že dlje časa delujejo v Šentjerneju in Trebnjem, od lanskega oktobra tudi v Novem mestu in od letošnjega januarja še v Beli Cerkvi.

»Naša družina se pridno širi in trenutno po vsej Sloveniji obsega deset skupin. Prihodnje šolsko leto načrtujemo nove skupine v Brežicah, Krškem, Mokronogu in v Šentvidu pri Stični. Je pa seveda vse odvisno od zanimanja,« pove Petra Metul, sicer profesorica kemije na srednji šoli.

SKUPINSKI PLES

Country ples ali kavbojski ples je ples, ki so ga v 50. letih prejšnjega stoletja plesali v barih in salonih ameriškega zahoda. Je nekaj posebnega, saj gre za ples v vrstah, ki ima kar nekaj prednosti. Zagotovo je ena od njih, da ne potrebuješ plesnega partnerja, saj gre za skupinski ples, kjer pleše vsak zase, vendar vsi isto koreografijo.

Petra Metul (Foto: osebni arhiv)

Kot pove Petra, so začetniške koreografije zelo preproste in običajno obsegajo 32 glasbenih dob, ki se nato ponavljajo v celotni pesmi. Seveda pa se začne z učenjem osnovnih korakov in kombinacij, ki se pojavljajo v večini koreografij. »Koreografije se plešejo na slovenskih in evropskih festivalih in zabavah, tako da skušamo ostati v trendu, seveda pa skrbimo, da se nekatere že zimzelene koreografije ne pozabijo,« pove.

V skupinah Country lajf bodo veseli novih plesalcev.

MOŠKIH MANJ

Večina plesalcev, stari so od sedem do 65 let, so ženske, a si želijo, da bi se jim pridružilo več moških. »Z učenjem treniramo koordinacijo in ravnotežje, urimo spomin, si večamo samozavest in pozabimo na vsakdanje skrbi. Ob prijetni glasbi in sproščenem vzdušju se stkejo nova prijateljstva, plesalci se radi družijo tudi izven plesnih vaj,« pravi sogovornica in doda, da vaje potekajo enkrat na teden po uro ali uro in pol. Ples na ameriško in drugo country glasbo je primeren za popolne začetnike, tudi za tiste, ki niso nikoli plesali. Kavbojska oprema za obiskovanje tečaja ni potrebna, plesalci si jo priskrbijo sčasoma po svojih željah.

V skupinah večji poudarek namenjajo sproščenemu plesu in druženju na country plesnih večerih, ki jih je po Sloveniji vse več, kot pa nastopom in tekmovanjem. Če pa so kaka povabila, radi odidejo zaplesat in popestrit kak dogodek, včasih se pojavijo celo v kakem videospotu.

