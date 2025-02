šport

Košarkarje Krke do finala zaključnega turnirja loči tekma s Šentjurjem

12.2.2025 | 08:00 | STA; M. K.

Foto: KZS/m24.si

Ljubljana/Novo mesto - Drugič zapored bosta pokalna prvaka v košarki znana isti dan. V petek, 14. februarja, bo na Kodeljevem ob 17.30 najprej finale za ženske, v katerem se bosta pomerili Cinkarna Celje in Triglav, ob 20.30 pa še moški finale.

KRKA V POLFINALU PROTI ŠENTJURJU

Moški bodo nastopili že dan prej, saj jih najprej čakata polfinalna obračuna. V četrtek ob ob 17.30 se bosta udarila ECE Triglav in Cedevita Olimpija, tri ure kasneje pa Krka in Šentjur.

Favorit za naslov je Cedevita Olimpija, ki je bila pokalni prvak zadnje tri sezone in naskakuje svojo 24. lovoriko v tem tekmovanju.

Na včerajšnji predstavitvi pokalnega dogajanja na Kodeljevem v Aleji v Ljubljani, kjer sta predsednik Košarkarske zveze Slovenije Matej Erjavec in direktor Spara David Kovačič podaljšala pogodbo o sodelovanju, so udeleženci poudarili, da je pokalno tekmovanje specifično in da so presenečenja možna. Vseeno pa so se strinjali, da bi bila senzacija, če pokal ne bi šel v vitrine Cedevite Olimpije.

Polfinalna para sta na papirju precej neizenačena. Šentjur je v tej sezoni že dvakrat visoko izgubil proti Krki, ECE Triglav pa se veseli sodelovanja na slovenskem košarkarskem prazniku.

"Veseli me, da smo spet na zaključnem turnirju pokala Spar. Vsi vemo, kdo sta favorita tako pri dekletih kot fantih, a glede na to, da gre le za eno tekmo, presenečenja niso izključena. Želimo si glasne podpore s tribun in dobre košarke," je dejal kapetan Krke Jan Špan.

Dejan Jakara, trener KK Krka: ''Čestitke tudi z moje strani vsem udeležencem zaključnega turnirja pokala SPAR. Nas čaka izredno težka tekma proti ekipi Šentjurja. Res, smo v jih v sezoni dvakrat že premagali, tako da bodo gotovo imeli veliko motiva in nam bodo želeli vrniti za oba poraza. Igra se tekma, presenečenja se dogajajo. Upamo, da bomo nastopili s čim bolj kompletno ekipo in da tega presenečenja ne bomo dopustili.''

Kapetan ljubljanske zasedbe Jaka Blažič je poudaril, da je cilj Cedevite Olimpije naslov, ki pa ga brez zbrane in dobre igre ne bo lahko doseči.

