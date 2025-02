novice

Močan potres stresel Hrvaško, zaznali so ga tudi pri nas: "Premaknilo je avto"

12.2.2025 | 07:00 | STA; M. K.

Območje Zadra je sinoči stresel močan potres z magnitudo 4,8. Potres, ki je imel žarišče 15 kilometrov severovzhodno od naselja Starigrad Paklenica, so čutili na širšem območju ob hrvaški jadranski obali. Po prvih podatkih so potres čutili tudi ponekod v Sloveniji.

Agencija RS za okolje (Arso) je na svoji spletni strani sporočila, da so po prvih podatkih potres, ki je imel po podatkih Evropsko-sredozemskega seizmološkega centra magnitudo 5,0, v Sloveniji čutili posamezni prebivalci celotne države.

Vodja civilne zaščite zadrske županije Šime Vicković je medtem za hrvaško tiskovno agencijo Hina sinoči dejal, da potres, ki je imel po podatkih hrvaške seizmološke službe magnitudo 4,8, ni povzročil gmotne škode. Je pa poudaril, da pa bo pravo stanje mogoče ugotoviti šele danes zjutraj.

"Pravo stanje bomo vedeli šele zjutraj. Čeprav je bil potres močan, se zdi, da ni bilo škode, predvsem pa ni bil nihče poškodovan," je dodal.

Pri zadrski policiji so povedali, da jih zaradi potresa ni nihče klical po telefonu.

Prebivalci različnih delov županije so medtem na družbenih omrežjih komentirali, da je bil potres zelo močan. Po poročanju portala index.hr so prebivalci naselja Starigrad Paklenica zaradi močnega tresenja bežali iz hiš, da so ga čutili, pa so jih obvestili tudi prebivalci Splita, Brača, Zagreba in Pulja.

"Grozno se je streslo. Takoj smo zbežali iz hiše," je ena od prič potresa opisala dogajanje. "Vse v hiši je pometalo na tla in zunaj premaknilo avto," je zapisal nekdo, iz Posedarja, 16 kilometrov od epicentra. "Zibalo se je v smeri sever-zahod. Najprej se je slišalo ropotanje, nato pa močan udar," je komentiral nekdo iz Lovinca, 14 kilometrov od epicentra.

Vodja civilne zaščite na notranjem ministrstvu Damir Trut je za televizijo RTL povedal, da so potres čutili na obsežnem območju, "ob vsej obali, v Zadru, Šibeniku in Gospiću", po trditvah nekaterih pa tudi v sosednji Bosni in Hercegovini. Hina dodaja, da so po prvih podatkih potres čutili tudi v Liki in Splitu.

Dodano ob 8.50:

Potres ni povzročil večje škode

V potresu z magnitudo 4,8, ki je v torek zvečer stresel širše območje Zadra, ni bil nihče poškodovan, prav tako tresenje ni povzročilo večje gmotne škode, je danes sporočil štab hrvaške civilne zaščite.

"Potres je bil izjemno neprijeten, res se je močno zatreslo, čutiti ga je bilo v celotni Zadrski županiji," je v torek na Facebooku zapisal župan Zadra Božidar Longin.

Po podatkih civilne zaščite potres ni povzročil večje škode. Manjšo so po poročanju hrvaških medijev zabeležili v občini Posedarje, kjer je tresenje tal povzročilo razpoke na cerkvi. Nekoliko se je premaknil tudi zvonik v kraju Pag na istoimenskem otoku, ki ga je že v ponedeljek stresel potres z magnitudo 3.

"Seveda moramo biti previdni, saj se potresi lahko ponovijo, obenem pa nas ne sme zajeti panika," je poudaril Longin in dodal, da ga je po potresu poklical premier Andrej Plenković.

