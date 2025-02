bela krajina

Odziv izjemen: tudi letos pomoč pri sterilizaciji in kastraciji mačk in psov

11.2.2025 | 18:20 | M. K.

Semič - Tudi Občina Semič se že leta srečuje s problematiko zapuščenih živali, zato so v letu 2020 začeli s projektom sofinanciranja sterilizacije in kastracije prostoživečih mačk in psov. Odziv občanov, lastnikov živali, je že vsa leta izjemen in nad pričakovanji, pravijo na občini, zato so se odločili zagotoviti sredstva za ta namen tudi v letošnjem proračunu.

Foto: Freepik

Občani lahko cenovno ugodnejše pogoje posegov koristijo od včeraj dalje pa do 30. novembra 2025 oziroma do porabe sredstev pri izbranima izvajalcema veterinarskih storitev v Beli krajini. To pa sta Belokranjska veterinarska služba v Črnomlju ter tamkajšnja Veterinarska ambulanta.

Posameznemu gospodinjstvu se sofinancira storitev za največ dve živali v letu 2025. Za sofinanciranje sterilizacije in kastracije mačk in psov morajo lastniki izpolnjevati pogoj stalnega in tudi dejanskega prebivališča v občini Semič.

Poseg sterilizacije ali kastracije živali je sofinanciran v višini 30 evrov za mačke oziroma 50 evrov za pse.

Termin za izvedbo storitev pri izbranima izvajalcema je potrebno pred posegom naročiti po telefonu.

