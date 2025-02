gospodarstvo

Trenutno ni boljše reje, kot je ekološka

11.2.2025 | 19:00 | D. Stanković

Na kmetiji Beci na Razborju pod Lisco gospodari že peta generacija, kmetijo prevzela najmlajša izmed treh sester – Skrbijo za 6.600 kokoši nesnic – Dnevno okoli 5.000 ekoloških jajc – Stroge zahteve ekološke reje – Ker je kokoši v prostoru manj, je tudi bolezni manj kot pri konvencionalni reji

Razbor - V vasici Razbor pod Lisco leži družinska kmetija Beci. Poleti 2023 sta vajeti kmetije prevzela Andreja Makovec Beci in njen mož Davor, ki predstavljata že peto generacijo. Zadnjih nekaj let je glavna dejavnost kmetije ekološka pridelava jajc. Poleg tega obdelujejo okoli 20 hektarjev njiv in približno toliko travnikov, imajo tudi petnajst krav dojilj, predvsem za to, da popasejo travnike. Pred dobrimi tremi leti so začeli še pridelavo ekološkega krompirja in ekološkega fižola.

»Meni je najlepše pobirati jajca in delati zunaj,« pravi magistrica kmetijske ekonomike naravnih virov, mlada prevzemnica Andreja Makovec Beci. (Foto: osebni arhiv)

»Moji predniki so bili že od nekdaj kmetje. Največji preskok kmetije pa se je zgodil v času, ko sta jo vodila stari oče in nato moj oče,« pripoveduje 28-letna Andreja Makovec Beci. Andrejina stara mama Marija se še živo spominja, kako je kmalu po tem, ko se je iz sosednje kmetije leta 1959 poročila na kmetijo Becijevih, vsako jutro peš nosila po deset litrov mleka dobra dva kilometra v hrib do graščine Ruda, kjer je bila zbiralnica mleka. »Strašanska revščina je bila, delo na domačiji pa težaško. Danes si tega sploh ni mogoče predstavljati,« pove 86-letna gospa, ki je še vedno nepogrešljiva pri marsikaterem opravilu v gospodinjstvu, na kmetiji in vrtu.

