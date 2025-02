družabno

Nasmejani in s kozarčki

11.2.2025 | 12:30 | Lidija Markelj

Šentjernejčani so veseli ljudje, ki znajo poprijeti za delo, znajo pa se tudi družiti in zabavati. Gregor Štemberger (na fotografiji levo) je priznani vinogradnik, ki je že dvakrat postal šentjernejski kralj cvička, na Tednu cvička pa je tudi že zmagal in postal kralj cvička. Ve, kaj pomeni pridelati dobro vinsko kapljico. Boris Kovačič (v sredini) je uspešen podjetnik iz Gorenjega Vrhpolja, njegovo vulkanizersko podjetje je že v mlajših rokah in vrsto let deluje v šentjernejski industrijski coni. S Štembergerjem in Kovačičem, ki ju je občina za njuno delo in uspehe že nagradila, pa rad poklepeta Lojze Bojanc iz Novega mesta (desno), ki kot voditelj različnih prireditev vedno rad pride v kraje pod Gorjance.

