Pri trgovini prijeli tatove; peška hudo poškodovana, voznik je bil pijan

11.2.2025 | 10:10 | M. K.

Včeraj malo pred 17.30 uro so policisti prejeli klic na pomoč iz prodajalne v Krškem, kjer so po tatvini artiklov storilci trgovino že zapustili. Na kraj so bili takoj napoteni policisti. V bližini trgovine je policist izsledil štiri osumljence, ki so ustrezali opisu, in jih zadržal do prihoda kolegov. Pri njih so odkrili ukradene izdelke, ki so jih zasegli in vrnili osebju prodajalne. Zoper osumljence bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, danes poročajo s PU Novo mesto.

Simbolna slika (Foto: arhiv; M24)

Hudo poškodovana peška

Poročali smo že, da je sinoči nekaj čez 19:30 uro v Kostanjevici na Krki voznik osebnega avtomobila trčil v peško. Policisti so opravil ogled kraja nesreče in po prvih ugotovitvah je voznik osebnega avtomobila zaradi vožnje preblizu desnega roba vozišča trčil v peško. To so z reševalnim vozilom odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto, utrpela je hudo telesno poškodbo. Zaradi suma, da je voznik vozil pod vplivom alkohola, so mu policisti odredili preizkus, v litru izdihanega zraka je imel 0,70 miligrama alkohola (približno 1,4 g/kg). Zoper voznika bodo na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo.

Avtomobil po trku v peško (Foto: PGE Krško)

Vlomi in tatvine

V Krškem je neznanec med 7. 2. do 10.2. iz delovnega stroja iztočil 150 litrov goriva. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 240 evrov.

V okolici Krškega sta neznanca minulo noč skozi vhodna vrata skušala vlomiti v gostinski lokal in ker jima to ni uspelo, sta poskušala vlomiti še skozi pritlično okno. Tudi skozi okno ni šlo, zato sta kraj zapustila. Dejanje je torej ostalo pri poskusu, kljub temu pa sta lastniku naredila škode za približno 120 evrov.

Na parkirnem prostoru na Otočcu je neznanec sinoči skozi prednja desna vrata vlomil v osebni avtomobil in iz notranosti ukradel nahrbtnik, v katerem je bila denarnica z dokumenti, dva mobilna telefona in ostali osebni predmeti oškodovanke. Ta ocenjuje, da je oškodovana za okoli 1400 evrov.

Zasegli so mu BMW

Policisti PPIU Novo mesto so v Slovenski vasi okoli 9.45 ure ustavili voznika osebnega avtomobila znamke BMW. 28-letni voznik, državljan Hrvaške, nima veljavnega vozniškega dovoljenja, zato so mu vozilo zasegli, na sodišče pa naslovili obdolžilni predlog.

Migranti

Policisti so na območju PP Brežice (Obrežje, Dobova, Rigonce, Rakovec) včeraj prijeli 10 državljanov Maroka, 6 iz Afganistana, 5 Egipta, državljana Iraka in Kuvajta.

Dan v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so včeraj posredovali v 70. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 211 klicev. Obravnavali so devet prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi dveh kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj poškodovanja tuje stvari, povzročitve lažje telesne poškodbe, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi nedovoljenih prehodov državne meje.

