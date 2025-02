kronika

FOTO: Zvečer zbil peško

11.2.2025 | 09:00 | Foto: PGE Krško

Sinoči ob 19:33 uri se je prometna nesreča zgodila v Kostanjevici na Krki. Krški poklicni gasilci so ob prihodu na kraj nesreče ugotovili, da je osebno vozilo zbilo peško. Opravili so protinaletno in protipožarno zavarovanje, nudili pomoč reševalcem NMP Krško pri oskrbi ponesrečenke ter razsvetljavo. Na kraju so bili tudi policisti PP Krško.

Posledice nesreče na avtomobilu

