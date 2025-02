šport

Med novinci v košarkarski reprezentanci še en krkaš

11.2.2025 | 08:00 | STA

Ljubljana/Novo mesto - Sergej Macura, Urban Kroflič, Žak Smrekar (KK Krka) in Dan Duščak bodo prvič del slovenske članske reprezentance v košarki, v izbrano vrsto pa se je vrača Gregor Hrovat, je sporočila Košarkarska zveza Slovenije.

Mladi Novomeščan Žak Smrekar (Foto: KK Krka)

Na seznamu selektorja Aleksandra Sekulić za zadnji dve kvalifikacijski tekmi za EP proti Ukrajini in Izraelu je petnajst igralcev. Od nosilcev igre iz preteklih kvalifikacijskih terminov bodo manjkali Klemen Prepelič, Jaka Blažič in Zoran Dragić.

"Zaključek kvalifikacij za EP bomo znova pričakali v precej premešani zasedbi. Poglavitni cilj smo z uvrstitvijo na prvenstvo že izpolnili. Tudi zaradi tega nekaj igralcev tokrat ne bo del reprezentančne akcije. To nam omogoča, da lahko priložnost za dokazovanje dobijo mlajši igralci, med katerimi so tudi novinci. A ne glede na to, si kvalifikacije želimo zaključiti z dvema dobrima predstavama. Kot običajno časa za pripravo ne bomo imeli veliko. Tako bo primarna naloga, da v teh nekaj treningih vloge razdelimo tako, da bo vsak posameznik reprezentanci prinesel tisto, kar ekipa od njega najbolj potrebuje," je ob tem povedal selektor Sekulić.

Na seznamu so Miha Cerkvenik (Krka), Žiga Daneu (Cedevita Olimpija), Dan Duščak (Ovideo, Španija), Gregor Hrovat (Dijon, Francija), Robert Jurković (Krka), Urban Kroflič (Mega, Srbija), Sergej Macura (Mega, Srbija), Tibor Mirtič (Krka), Edo Murić (Lleida, Španija), Mark Padjen (Ilirija), Bine Prepelič (Cedevita Olimpija), Rok Radovič (Cedevita Olimpija), Žak Smrekar (Krka), Leon Stergar (Spurs, Belgija) in Luka Ščuka (Braunschweig, Nemčija).

Slovenija bo petek, 21. februar, igrala z Ukrajino, tri dni pozneje pa se bo prav tako v Rigi pomerila z Izraelom.

Slovenija si je petnajsti zaporedni nastop na evropskem prvenstvu priigrali novembra, na EP, ki ga bodo konec avgusta in septembra gostile Latvija, Ciper, Finska in Poljska, pa je iz naše skupine že uvrščen tudi Izrael.

