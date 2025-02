kronika

Strojevodja preprečil trčenje vlaka z avtobusom

10.2.2025 | 13:00 | M. K.

Na Lazah pri Uršnih selih v občini Novo mesto je v petek popoldne 33-letni voznik avtobusa kljub svetlobnim znakom, da se približuje vlak, zapeljal na železniški prehod s polzapornicami. Pri tem je bil prisiljen ustaviti, pri čemer je polzapornica udarila po strehi avtobusa. Strojevodja vlaka je dogajanje še pravočasno opazil in preprečil trčenje.

Po podatkih policije je voznik avtobus vozil iz Uršnih sel proti Lazam, pri čemer je pred Lazami zapeljal na prehod čez železniško progo, kljub temu da so svetlobni znaki opozarjali, da prihaja vlak in da se bodo polzapornice spustile. Ko je bil že na tirih, je bil zaradi spuščajoče polzapornice pred njim prisiljen ustaviti, druga spuščajoča polzapornica pa je udarila po strehi avtobusa.

V tistem času je po progi pripeljal vlak, a je strojevodja na srečo še pravočasno opazil dogajanje in ustavil. S tem je preprečil trčenje, vozniku avtobusa pa omogočil, da je lahko varno odpeljal s tirov.

Zoper voznika avtobusa bodo policisti vložili kazensko ovadbo na pristojno sodišče zaradi kaznivega dejanja ogrožanja posebnih vrst javnega prometa, so sporočili s Policijske uprave Novo mesto.

Prvič ni zaleglo

Policisti PP Šentjernej so v petek okoli 21.15 na območju Šentjerneja ustavili voznika osebnega avtomobila BMW, ki je med postopkom odklonil odrejen preizkus alkoholiziranosti, zato so mu nadaljnjo vožnjo prepovedali. Ker so ga okoli 23.30 ure ponovno dobili na vožnji, so mu osebni avtomobil zasegli in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Pod vplivom alkohola zapeljala s ceste

Včeraj nekaj po 16. uri se je zgodila prometna nesreča v Brežicah. 46-letna voznica osebnega avtomobila je zaradi prehitre vožnje izgubila nadzor nad vozilom in zapeljala z vozišča. Policisti so še ugotovili, da je povzročiteljica vozila pod vplivom alkohola. V litru izdihanega zraka je imela 0,93 miligrama alkohola. Odvzeli so ji vozniško dovoljenje, prepovedali nadaljnjo vožnjo, in na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Krepko pijana za volanom

Med kontrolo prometa na vstopu v RS na Obrežju so policisti PPIU Novo mesto v soboto okoli 21.30 zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznico osebnega avtomobila. 48-letni kršiteljici so zaradi suma vožnje pod vplivom alkohola odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imela 0.97 miligrama alkohola (približno 2 g/kg). Odvzeli so ji prostost, jo odpeljali v prostore za pridržanje in zaradi kršitev na sodišče naslovili obdolžilni predlog.

Brežiški policisti so na območju Brežic včeraj okoli 16.00 ure zaradi nezanesljive vožnje ustavili voznika osebnega avtomobila Hyundai i40. Med postopkom so ugotovili, da gre za 30-letnega kršitelja, in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 0,70 miligrama alkohola (približno 1,4 g/kg). Odvzeli so mu vozniško dovoljenja, ga odpeljali v prostore za pridržanje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Požar v Bušeči vasi

V soboto okoli 22. ure je, kot smo s fotografijami že poročali, zagorel leseni bivalni objekt v Bušeči vasi. Požar so gasilci omejili in pogasili, ogenj pa je zajel tudi pomožni objekt. Okoliščine in vzrok za nastanek požara policisti in kriminalisti še preiskujejo. O ugotovitvah bodo po zaključeni preiskavi seznanili pristojno tožilstvo.

Sobotni požar v Bušeči vasi (Foto: PGD Pirošica)

Vlomi in tatvine

Na območju Dednjega vrha, je med 1.2 in 4. 2. nekdo vlomil v zidanico in ukradel bakreno škropilnico. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za okoli 150 eur.

Na območju Tanče gore je neznanec med 25.1. in 7.2. vlomil v zidanico in odnesel delovna oblačila v vrednosti 200 evrov. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 500 evrov.

Na območju Zagrada je v petek popoldan nekdo vlomil v zidanico, iz katere je odnesel zračno puško, ukradel pa je tudi zunanjo senzorsko luč. Lastnik ocenjuje, da je oškodovan za 2000 evrov.

Na parkirnem prostoru trgovine v Novem mestu je v petek zvečer nekdo izkoristil krajšo odsotnost oškodovanke, vlomil v osebni avtomobil in iz torbice, ki jo je imela pod prednjim levim sedežem, izmaknil denarnico z denarjem in bančno kartico. Oškodovana je za 1800 evrov.

V soboto je nekdo vlomil v osebni avtomobil, ki ga je imel oškodovanec parkiranega na parkiršču v Portovalu v Novem mestu. Iz vozila je izmaknil 600 evrov in parfum.

V soboto med 22.00 in 23.30 je nekdo vlomil v osebni avtomobil pred lokalom v okolici Metlike. Z naviranjem vrat je povzročil, da je počilo steklo na vratih. Pregledal je notranjost, ker je bilo vozilo prazno, ni odnesel ničesar. Naredil pa je za 300 evrov škode na vozilu.

Odkrili ukradena traktorja

Policisti so v soboto pri kontroli prometa na avtocesti, na počivališču Starine, ustavil in kontrolirali voznika tovornega vozila s priklopnikom romunskih registrskih oznak. Pri pregledu so na zaprtem priklopniku odkrili dva traktorja znamke Same in New Holland in pri temeljitejši kontroli ugotovili, da sta bila oba v Italiji zabeležena kot ukradena. Vozili so policisti zasegli, opravili zaslišanje osumljenca in zoper njega podali kazensko ovadbo na pristojno sodišče.

Zasežena traktorja (Foto: PUNM)

Mladoletnik razgrajal v gostilni

Policiste PP Brežice so v petek nekaj pred 23. uro poklicali na pomoč iz gostinskega lokala v Brežicah, kjer naj bi pijan kršitelj nadlegoval osebje in motil javni red in mir. Mladoletni kršitelj se tudi po prihodu policistov ni pomiril in ni upošteval opozoril in ukazov, zato so zoper njega uporabili prisilna sredstva, ga obvladali in odpeljali v prostore za pridržanje. Zaradi kršitev javnega reda in miru bodo z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.

Prijeli tihotapca in ilegalne migrante

Policisti PP Brežice so v petek okoli 11.30 na območju Rakovca ustavili voznika osebnega avtomobila Opel Astra ukrajinskih registrskih oznak. 21-letni državljan Ukrajine je prevažal dva državljana Turčije, ki sta nedovoljeno vstopila v Slovenijo. Ukrajincu so odvzeli prostost, ga pridržali in mu zasegli avtomobil. S kazensko ovadbo ga bodo privedli k preiskovalnemu sodniku.

Policisti so poleg tega na območju PP Brežice (Obrežje, Dobova, Rigonce, Rakovec) prijeli 102 tujca, ki niso izpolnjevali pogojev za vstop v R Slovenijo. Prijeli so 14 državljanov Maroka in Turčije, 18 Mongolije, 11 Bangladeša, 7 državljanov Pakistana, Afganistana in Alžirije, 5 državljanov Kuvajta, Kube in Sirije, 3 državljane Indije, 2 državljana Šrilanke, Egipta, in Palestine.

Vikend v številkah

Policisti Policijske uprave Novo mesto so posredovali v 155. nujnih primerih in na številko 113 prejeli 583 klicev. Obravnavali so štirinajst prometnih nesreč, v katerih je nastala premoženjska škoda. Posredovali so zaradi 28. kršitev javnega reda in miru, obravnavali sume kaznivih dejanj grožnje, poškodovanja tuje stvari, nasilja v družini, vlomov in tatvin ter posredovali zaradi požara in nedovoljenih prehodov državne meje.

