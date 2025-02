novice

Regijska zmagovalka v ekoznanju je OŠ Sava Kladnika; naprej gre tudi OŠ Grm

10.2.2025 | 12:30 | M. K.

Ljubljana - Na Ekokvizu, vseslovenskem tekmovanju osnovnošolcev v ekoznanju, ki ga pripravlja program Ekošola v sodelovanju s Holdingom Slovenske elektrarne, je v novomeški regiji na šolskem tekmovanju slavila ekipa učencev Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica. V ekoznanju se bodo pomerili še 17. aprila, ko bo potekalo državno tekmovanje, ki se ga bodo udeležili zmagovalci osmih regij, dodatni drugouvrščeni ekipi iz osrednjeslovenske in mariborske regije ter dve ekipi, ki sta imeli najboljši čas izmed vseh sodelujočih ekip. Letos je na Ekokvizu v tričlanskih ekipah tekmovalo 2.616 učencev šestih, sedmih in osmih razredov iz 146 slovenskih osnovnih šol. V novomeški regiji je sodelovalo 82 tričlanskih ekip z 16 osnovnih šol.

Simbolna slika (Foto: Ekošola)

Zmagovalno ekipo Osnovne šole Sava Kladnika Sevnica z imenom »Sava 1« sestavljajo učenci Zarja, Aljaž in Eva. Na Ekokvizu, kjer so odgovarjali na vprašanja o hrani, pomenu čebel in drugih opraševalcev, obnovljivih virih energije in učinkoviti rabi energije, so dosegli vseh 30 možnih točk. Na državno tekmovanje se je uvrstile še ekipe «Knjižni molji« in »Kosmiči« iz Osnovne šole Grm z doseženimi 29 točkami, so sporočili organizatorji.

Poleg 82 ekip iz novomeške regije se je na šolskem tekmovanju pomerilo še 105 ekip iz celjske regije, 250 ekip iz osrednjeslovenske regije, 234 ekip iz mariborske, 71 iz pomurske, 49 iz obalne, 29 iz severnoprimorske in 52 iz gorenjske regije.

Regijski zmagovalci

Ekokviz za osnovnošolce v sklopu programa Ekošola poteka že 24 let.

Kdo bo največji EKOFRAJER, bo znano v finalnem delu letošnjega Ekokviza, ki bo 17. aprila na Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica, kjer se bo srečalo 12 ekip: zmagovalci regij, drugouvrščeni ekipi iz ljubljanske in mariborske regije ter dodatni dve ekipi, ki sta dosegli drugi najboljši čas med vsemi sodelujočimi ekipami. Finalni Ekokviz bo potekal v dveh delih, in sicer bodo v prvem delu ekipe reševale kviz prek spletne strani, nato pa bo sledilo še preverjanje poznavanja okoljskih tematik na ustnem delu, kjer se bodo ekipe pomerile med seboj po sistemu hitri prsti (»kdo se hitreje prijavi«).

