FOTO: Hlod, vreden dobrih 19 tisočakov

10.2.2025 | 14:30 | STA; M. K.

Slovenj Gradec/Kočevje/Brezova Reber - Na letošnji koroški licitaciji vrednejših sortimentov lesa so organizatorji zbrali 6523 hlodov v skupni izmeri nekaj manj kot 7000 kubičnih metrov. Med njimi je nekaj zelo velikih hlodov, po ocenah so nekateri tudi zelo lepi. Rezultati licitacije bodo znani 27. februarja. So pa svojo licitacijo vrednejše hlodovine že opravili v Slovenskih državnih gozdovih. Tam sta se najbolje odrezala hloda iz Drage na Kočevskem ter z Brezove Rebri.

Hlod gorskega javorja na fotografiji, ki na prvi pogled ne izstopa prav močno, kot so zapisali na FB strani Slovenskih državnih gozdov, je zmagovalec letošnje licitacije omenjene družbe. Za dobrih 19.000 eur (7.650 eur/m3) ga je kupil kupec iz Slovenije. Hlod so pripeljali iz gozdnega obrata Brezova Reber (PE Novo mesto). Po ceni na m3 je sicer zmagal manjši hlod gorskega javorja iz gozdnega obrata Draga (PE Kočevje), za katerega je italijanski proizvajalec furnirja odštel 8.500 eur/m3 oz 9.266 eur. Kot zanimivost: najdražji do sedaj prodani hlod v Sloveniji prav tako izhaja iz državnih gozdov, leta 2022 so na licitaciji v Slovenj Gradcu zanj iztržili 47.800 eur (23.800 eur/m3). (Foto: Slovenski državni gozdovi)

Letošnja licitacija vrednejšega lesa, ki jo že 19. organizirajo na Koroškem, poteka na novi lokaciji. Hlode so tokrat zbrali na območju industrijske cone v Pamečah. Večina ponujenih hlodov je iz slovenskih gozdov, nekaj pa tudi iz Avstrije, Hrvaške ter Bosne in Hercegovine. Zbrana količina je podobna kot pri nekaterih preteklih licitacijah.

"Največ je letos v ponudbi smreke, sledi hrast, ostalih drevesnih vrst pa je precej manj," je povedal Jože Jeromel iz Društva lastnikov gozdov Mislinjske doline, ki je glavni organizator koroške licitacije vrednejših sortimentov lesa. Ocenil je, da je kakovost ponujenih hlodov zelo dobra. "Imamo tudi ekstremno velike, debele kose in tudi zelo lepe," je dodal.

Prepričan je, da so med letošnjimi hlodi gorskega javorja rebraša, ki tradicionalno na licitaciji dosega najvišje cene, tudi letos takšni, ki bi lahko dosegali zelo visoke cene. Lepe cene pričakuje tudi pri hrastu in macesnu, verjetno tudi pri kakšnem orehu.

Z odpiranjem ponudb so začeli v petek dopoldne, zdaj pa organizatorje čaka veliko dela z obdelavo vseh podatkov. Rezultati licitacije bodo znani ob dnevu odprtih vrat, ki ga načrtujejo 27. februarja.

Lani je na licitacijo 760 lastnikov pripeljalo 6854 hlodov v skupni izmeri 7153 kubičnih metrov. Skupno 56 kupcev iz 11 držav pa je zanje oddalo skoraj 23.000 ponudb. Najvišjo ceno je lani dosegel hlod gorskega javorja rebraša, ki ga je lastnik pripeljal iz BiH, kupec iz Italije pa je zanj ponudil 6500 evrov za kubični meter oz. 9960 evrov za cel hlod.

Doslej so največ hlodovine na koroški licitaciji zbrali leta 2023, in sicer 9566 hlodov v skupni količini 9720 kubičnih metrov. Izkupiček je po takratni oceni organizatorjev presegel štiri milijone evrov.

HLODOVINA SLOVENSKIH DRŽAVNIH GOZDOV

Tudi letos na licitaciji na Koroškem z manjšo količino hlodovine sodeluje družba Slovenski državni gozdovi, ki pa je nedavno uspešno zaključila svojo šesto licitacijo vrednejše hlodovine.

Foto: Slovenski državni gozdovi

Kupcem je ponudila 568 hlodov različnih drevesnih vrst v skupni izmeri 503 kubične metre, na licitaciji pa prodala 514 hlodov v izmeri 453 kubičnih metrov, za kar je skupaj iztržila 303.000 evrov, so pojasnili pri Slovenskih državnih gozdovih.

Za primerjavo, izklicna cena hlodov je glede na cenik družbe znašala 116.000 evrov. Najvišjo ceno sta dosegla dva hloda gorskega javorja rebraša, eden je dosegel najvišjo ceno po kubičnem metru, drugi pa najvišjo ceno za cel hlod.

Italijanski kupec, specializiran za proizvodnjo furnirja, je za hlod, posekan v gozdnem obratu Draga na Kočevskem, ponudil 8500 evrov za kubični meter oz. 9266 evrov za hlod.

Za drugi, dobra dva metra in pol dolg hlod, pa je bila dosežena cena 7650 evrov za kubični meter oz. skupno 19.278 evrov za cel hlod. "Če bi ga prodali po izhodiščni ceni, bi zanj dobili 430 evrov," so dodali pri Slovenskih državnih gozdovih. Ta hlod so posekali v gozdnem obratu Brezova Reber na območju novomeške poslovne enote, kupil pa ga je kupec iz Slovenije, ki je trgovec s furnirjem.

"Rezultati dražbe kažejo na trend okrevanja v pohištveni industriji," je ob zaključku ocenil glavni direktor Slovenskih državnih gozdov Marko Matjašič. Družba se za organizacijo svojih licitacij hlodovine po njegovih besedah odloča "kot dober gospodar državnih gozdov", saj želi dosegati čim višji donos za lastnika. "Razlika med ceno po ceniku in doseženo ceno na licitaciji je pri dobrih primerkih res velika. Tako visoko ceno pa lahko dosežemo samo na licitacijah," je dodal.

Foto: Slovenski državni gozdovi

Ob tem pa je posebej poudaril, da les, ki ga ponudijo na licitaciji, izhaja iz rednega gospodarjenja z gozdom, pri katerem gozdarji prepoznajo izjemne primerke hlodovine, in ne iz individualnega odbiranja kakovostnega lesa v gozdu.

